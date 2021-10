Uusi Paranormal Activity: Next of Kin -elokuva nähdään yksinoikeudella Paramount+ -suoratoistopalvelussa 29. lokakuuta

Paranormal Activity: Next of Kin -elokuva tulee katsottavaksi Pohjoismaissa yksinoikeudella Paramount+ -suoratoistopalveluun 29. lokakuuta alkaen.

Paranormal Activity: Next of Kin -elokuvassa dokumenttielokuvan tekijä seuraa Margotin (Emily Bader) matkaa suljettuun Amish-yhteisöön, jossa hänen toiveenaan on tutustua kauan kadoksissa olleeseen äitiinsä ja muuhun sukuun. Kummallisten tapahtumien ja löydösten jälkeen hän huomaa pian, että yhteisö, joka toivotti heidät tervetulleeksi kotiinsa, taitaakin piilotella jotain synkkää.Elokuvasarjan uuden osan on ohjannut William Eubank ja käsikirjoittanut Christopher Landon. Rooleissa nähdään Emily Bader, Roland Buck III, Dan Lippert ja Henry Ayers-Brown.Paranormal Activity: Next of Kin -elokuvalla on tähän mennessä 850 miljoonan dollarin kansainväliset lipputulot.