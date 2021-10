Ikealta tulossa Spotify-yhteensopiva lamppu, Spotifyn uutuusominaisuus mukana

Mielenkiintoisessa ruotsalaisten yhtiöiden yhteisponnistuksessa on syntynyt huonekalujätti Ikean ja suoratoistojätti Spotifyn ensimmäinen yhteinen tuote. Ja kyseessä ei ole tavallinen kaiutin, vaan pöytälamppu.

-nimellä kulkeva pöytälamppu sisältää tavanomaisen pöytälampun lisäksi myös Bluetooth-kaiuttimen, joka yhdistyy suoraan Spotifyn kanssa. Samalla lamppu on ensimmäinen ulkoinen kaiutin, joka tukee Spotifyn hiljattain lanseeraamaa uutta-ominaisuutta.Spotify Tap mahdollistaa sen, että napauttamalla lampun kyljessä olevaa hipaisupainiketta Spotify alkaa toistamaan musiikkia siitä kohdasta, siitä soittolistasta, johon viimeksi jäit. Tietysti sama toimii myös podcasteille ja vaikkapa Spotifysta löytyville äänikirjoille.Vappeby -kaiuttimia on ollut Ikean valikoimassa jo ennestään, mutta Yhdysvaltain sähköturvallisuudesta vastaanan FCC:n papereista paljastunut uutuus on siis ensimmäinen Vappeby -sarjan tuote, josta löytyy Spotify -tuki sekä .. no, se lamppu.FCC:n listauksen mukaan lamppu kytkeytyy kodin lähiverkkoon 2,4GHz WiFi-yhteyttä käyttäen. Lampusta uutisoi mm. The Verge