Dreamen robotti-imurit saapuvat laajemmin myyntiin Suomessa

Tietotekniikan ja kulutuselektroniikan jakelija Boston Distribution tuo Suomessa myyntiin kiinalaisen Dreamen robotti-imureita. Dreame on vuonna 2015 perustettu yhtiö, joka on erikoistunut pölynimureihin. Se on monien muiden yhtiöiden tapaan osa Xiaomi-ekosysteemiä.

Ensimmäisenä saataville tuodaan-robotti-imuri, joka on yhtiön lippulaivamalli.Kyseinen roboimuri on älykkäästi liikkuva, automaattisesti imuroiva ja halutessaan myös lattiat moppaava laite, joka tunnistaa esteet ja puhdistettavan alustan automaattisesti.Imuri on muodoltaan pyöreä ja kooltaan kompakti. Se on halkaisijaltaan vain 35 senttimetriä ja korkeudeltaan 9,7 senttimetriä. Sen kerrotaan mahtuvan kulkemaan useimpien huonekalujen välistä ja alta.Imurissa on sisäharjan lisäksi sivuharja, joka puhdistaa nurkat ja reunat tehokkaasti. Imurissa on 400 millilitran kokoinen rikkasäiliö. Robotti tyhjentää tämän automaattisesti lataustelakan neljän litran roskasäiliöön. Roskasäiliössä on tilaa riittävästi, eikä sitä tarvitse tyhjentää kuin kahden kuukauden välein.Yhdellä latauksella imuri kykenee jopa 150 minuutin toiminta-aikaan. Tarvittaessa imuri hakeutuu lataukseen kesken siivouksen ja jatkaa työtään riittävästi latauduttuaan.Imurissa on myös moppaustoiminto ja 150 millilitran vesisäiliö, josta imuri osaa annostella vettä lattiapintojen pesuun.Roboimuri hyödyntää navigoinnissa lasermittausjärjestelmää, jolla imuri tunnistaa ympäröivät seinät, esineet ja muut esteet.Mi Home -puhelinsovelluksella robotti-imuria voidaan ohjata lähiverkkoyhteyden avulla myös etäältä. Sovelluksella voi myös määrittää imurille ajastettuja siivoustoimintoja.Dreame Bot Z10 Pro -robottipölynimuri on saatavilla välittömästi. Sen suositushinnan kerrotaan olevan 479 euroa.Marraskuussa saataville tulee 349 euron H11 Max -varsi-imuri, jossa on myös moppaustoiminto. Tiedotteen mukaan myös muita imurimalleja tulee saataville 199 euron kuluttajahinnasta ylöspäin.AfterDawnin sivuilta löytyy useita arvosteluja robotti-imureista. Niitä pääset lukemaan tämän linkin kautta