30 vuotta odotettu Commodore 65 on pian täällä!

Yli 30 vuotta sitten Commodore oli suunnitellut uutta seuraajaa ikoniselle Commodore 64 -kotimikrolleen ja tietokoneen prototyypitkin olivat jo valmiita. Mutta sitten iskivät yhtiön talousvaikeudet ja suunnitelmat kariutuivat. Nyt, tuo kehitetty seuraaja, Commodore 65 on kuitenkin näkemässä päivänvalon.



alkuperäinen Commodore 65



Mega65

Commodore 65 tarina oli mielenkiintoinen monella tapaa: kone oli todellakin vain 8-bittinen, suora Commodore 64:n seuraaja. Ja konetta suunniteltiin 1990-luvun alussa, jolloin jo kaikki muut 8-bittisen tietokoneet olivat päätyneet haudan lepoon, ainoastaan kuusnepan edelleen sinnitellessä 16-bittisten ylivoimaa vastaan.Uusi 8-bittinen oli täysin yhteensopiva alkuperäisen 1980-luvun kuusnelosen kanssa, mutta muistin määrä, tallennustila, grafiikkatilat ja suorittimen nopeus oli nostettu selkeästi aiempaa paremmalle tasolle. Olemme tietokoneen speksejä käsitelleet tarkemmin mm. Commodore 65 -uutisessamme Laitteesta tehtiin kourallinen prototyyppejä ja niitä on sittemmin myyty netin huutokauppapalstoilla hirmuisilla hinnoilla.Nyt kuitenkin harrastajavoimin pystyyn nykäisty-projekti on tuomassa laitteen kaiken kansan tietoisuuteen. Projektia on värkätty jo vuodesta 2014 lähtien ja sen tarkoituksena on ollut kehittää nykyaikainen, mutta täysin Commodore 65 kanssa yhteensopiva uusiopainos julkaisemattomasta legendasta.Moderni MEGA65 mukailee ulkoasussaan vahvasti Commodore 65 ulkoasua, mutta tuo mukaan modernit tekniikat: laitteesta löytyy HDMI-ulostulo, SD-kortinlukija, mekaaninen näppäimistö ja ethernet-liitin. Tarkemmin speksejä löytyy projektin kotisivuilta Lisäksi kaikki projektiin liittyvät koodit sekä myös laitteen tekninen suunnitelma ovat avointa lähdekoodia. Luonnollisesti tietokone on myös Commodore 64 -yhteensopiva.Nyt projekti on jo saavuttanut sen pisteen, että ennakkotilauksia otetaan vastaan. PirullisellaMega65 voi tilata itselleen ja toimitusten arvioidaan alkavan vuoden 2021 lopulla tai aivan vuoden 2022 alussa.