Twitch: salasanat eivät paljastuneet tietovuodossa

Jo aiemmin Twitch kertoi, että käyttäjien salasanojen uskotaan olevan turvassa. Nyt asia on vahvistettu päivitetyssä blogikirjoituksessa Käyttäjien salasanojen lisäksi Twitchin kirjautumistiedot sekä luottokorttinumerot ja muut pankkitiedot ovat pysyneet turvassa.Twitchin mukaan yhtiö on käynyt läpi paljastuneiden tiedostojen sisältämät tiedot ja Twitchin mukaan he ovat varmoja, että ne tiedot koskivat vain pientä osaa käyttäjistä. Twitch lupaa olevansa suoraan yhteydessä vaikuttaneisiin käyttäjiin.Blogikirjoituksen lopussa mainitaan, että Twitch on ryhtynyt toimiin parantaakseen palvelun turvallisuutta.