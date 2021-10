S-ryhmä testaa uusia ruoan verkkokaupan palveluita - kiinteään kuukausihintaan ruokakassi kotiovelle jopa kuusi kertaa päivässä

S-ryhmä on tiedottanut aloittavansa kaksi uutta ruoan verkkokauppaan liittyvää kokeilua valikoiduilla alueilla. Kyseessä ovat edulliset pikatoimitukset sekä uudenlainen, klubijäsenyyteen perustuva toimitus.

"S-ryhmän ruoan verkkokauppaa kehitetään laajalla rintamalla. Sen lisäksi, että satsaamme Prisma edellä valtakunnallisesti kattavimpaan verkostoon, haluamme kehittää myös paikallisiin tarpeisiin paremmin vastaavia nopeita palveluita. Syksyn aikana muutamissa pienmyymälöissä toteutettavilla testauksilla tarkastelemme, miten voimme helpottaa erityisesti kiireisten kaupunkilaisten ja pienten kotitalouksien arkea", kertoo S-ryhmän vähittäiskaupan verkkokauppojen kehittämisestä vastaava johtaja Jarkko Kyttänen.

"Palvelun tarkoituksena on helpottaa asiakkaidemme arkea tarjoamalla vaihtoehto arjen nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Kuluttajat ovat tottuneet käyttämään ruoan verkkokauppaa, ja nyt testaamme, onko asiakkaidemme keskuudessa kysyntää kiinteähintaiselle toimituspaketille", HOK-Elannon kehitysjohtaja Jukka Ranua kertoo.

Pikatoimitukset maksavat 3,90 euroa ja minimitilausraja on 10 euroa.Toimituksen luvataan tapahtuvan tunnin sisällä tilauksesta.Uusia pikatoimituksia testataan pääkaupunkiseudulla ja Tampereella tietyillä postinumeroalueilla. Pikatoimituskokeilu aloitetaan ainakin Alepa Sellon lähialueilla, ja myöhemmin kokeilu laajenee Alepa Elieliin.Mielenkiintoisempi kokeilu on kuukausimaksullinen klubijäsenyys. Jäsenyys maksaa 30 euroa kuukaudessa eli käytännössä euron päivässä.Klubiin kuuluvat saavat ostoksensa naapuruston omasta kauppa-autosta, joka kiertää vakioreitin kuudesti päivässä (sunnuntaisin neljä). Asiakas tilaa haluamansa tuotteet, jotka sitten toimitetaan tarpeen mukaan kuljettajan toimesta kotiovelle.Esimerkiksi aamulla voi tilata päivän lounastarpeet ja iltapäivällä puolestaan päivällisen raaka-aineet sekä herkut illaksi.Yksittäisellä tilauksella ei ole euro- tai tuotemäärään sidottua minimi- tai maksimirajaa.Klubin toimituspiiri kattaa pilottivaiheessa Alepa Wallininkujan (Wallininkuja 7, 00530 Helsinki) ja Herttoniemen (Hiihtomäentie 14, 00810 Helsinki) välittömät lähialueet. Palveluun on rekrytoitu testiasiakkaita ennen pilotin alkamista. Kokeilu kestää kaksi kuukautta.Tilaukset, maksaminen ja toimituksen seuranta tehdään S-ryhmän uudessa S-kaupat-sovelluksessa.