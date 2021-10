Monipuolinen NACON Revolution X Pro Controller saapuu myyntiin Suomessa

NACONin hiljattain julkaisema Revolution X Pro Controller saapuu myyntiin Suomessa lokakuun aikana 119 euron suositushinnalla.

Tämä huippuluokan peliohjain on yhteensopiva sekä Xbox X/S- ja Xbox One -pelikonsoleiden että pc-tietokoneiden kanssa.Se eroaa muista ohjaimista monipuolisuudellaan.Ohjaimessa on kolmen metrin johto eli pituuden pitäisi riittää useimmille. Langallisen yhteyden myötä pelaamisessa ei pitäisi esiintyä viivettä.Pelaajat voivat esimerkiksi säätää käsituntumaa mukana tulevien kuuden lisäpainon avulla.Pelaamista varten ohjaimen pohjasta löytyy neljä ohjelmoitavaa painiketta. Lisäksi esimerkiksi tattipainikkeen pään voi vaihtaa.Painikkeiden toimintoja voi hallita Revolution X -sovelluksella, jonka kerrotaan olevan yhteensopiva sekä Xbox-pelikonsolien että Windows-tietokoneiden kanssa. Sovellukseen voidaan luoda jopa neljä eri käyttäjäprofiilia, joista jokaiseen voi tehdä omat käyttäjäkohtaiset asetuksensa. Tämän ansiosta sopivan profiilin valitseminen pelikohtaisesti on helppoa ja nopeaa.Peliohjaimessa on myös kehittynyt värinätoiminto, joka elävöittää pelaamista käsiin välittyvällä värinäpalautteella. Peliohjaimen kuulokeliitäntä tukee Dolby Atmos for Headphones -äänitekniikkaa.NACON Revolution X Pro Controller tulee saataville lokakuussa 119 euron suositushintaan. Ohjaimen ja sen tarvikkeiden säilyttämistä varten tulee ohjainpaketin mukana kovakantinen kantokotelo, jossa lisäpainot ja suuntaohjaimen vaihtopäät säilyvät siististi ja pysyvät tallessa.