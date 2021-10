Kyberturvallisuuskeskukselta kehotus: päivitä Windows-laite mahdollisimman nopeasti

Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus kehottaa kaikkia käyttäjiä päivittämään Windows-laitteensa mahdollisimman pian.

Syynä on lähestulkoon kaikista Windows-laitteista löytyvä Win32k-komponentin haavoittuvuus, jota Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan käytetään jo hyväksi.Haavoittuvuus CVE-2021-40449 voi johtaa kernel-moduulin osoitteiden vuotamiseen tietokoneen muistissa. Kyseessä on siis Use-After-Free (UAF) -haavoittuvuus, joka liittyy dynaamisen muistin vääränlaiseen käyttöön, jossa muistin vapauduttua ohjelma ei tyhjennä osoitinta.Haavoittuvuuden hyödyntämiseen käytetään MysterySnail-haittaohjelmaa, joka on etäältä ohjattavaa trojalainen (RAT eli Remote Access Trojan). Sen avulla hyökkääjä voi korottaa käyttöoikeuksia järjestelmässä ja päästä käsiksi uhrin järjestelmään.Microsoft korjasi päivitystiistaina 12.10. yhteensä 81 haavoittuvuutta , joiden joukkoon myös tämä haavoittuvuus kuuluu.Koneet yleensä päivittyvät automaattisesti, mutta silti oman koneen kohdalla kannattaa tarkistaa, että päivitykset ovat ajan tasalla. Tarkista päivitykset Asetukset > Päivittäminen ja suojaus > Windows Update.