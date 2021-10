R-kioski avasi ensimmäisen ilman henkilökuntaa toimivan R-kioski Go! -myymälän Helsingissä

"Koska henkilökuntaa ei ole, on kioskeissa huolehdittu turvallisuudesta muun muassa opasteilla ja valvontakameroilla. Kioskista vastaa oma kauppiaansa ja asiakaskaspalvelu auttaa puhelimitse ongelmatilanteissa. Kioskin porteissa on hätäkatkaisu, joten kukaan ei jää jumiin kioskiin", kertoo R-kioskin toimitusjohtaja Teemu Rissanen.

"Uuden konseptin lanseeraaminen on aina kiehtovaa. Tämä onkin testilaboratorio, mutta kyllä Viikin kioskin avaaminen perustuu myös taloudelliseen kannattavuuteen. Itsepalvelumyynti on ajankohtainen muissakin REITAN-maissa. Ruotsissa avattiin kesällä kaksi Pressbyrån Go -miehittämätöntä kioskia, jotka hyödyntävät samaa teknologiaa kuin me Suomessa. Kokemukset ovat siellä olleet erittäin positiivisia", Rissanen kertoo.

24 tuntia vuorokaudessa avoinna oleva myymälä edellyttää alkuvaiheessa asiointia varten R-kioski Go! -sovelluksen lataamista puhelimeen.Sovelluksen avulla asiakas pääsee sisälle ja ulos kioskista sekä maksaa ostoksensa.Kioskin kattoon on asennettu sensoreita. Nämä tunnistavat asiakkaan valitseman tuotteen ja lisää sen automaattisesti sovelluksen ostoskoriin. Jos asiakas muuttaa mieltään, hän voi palauttaa ostoksen hyllyyn, ja tuote poistuu automaattisesti ostoskorista.Tiedotteen mukaan tuotevalikoima on laaja, mutta myynnissä ei ole tupakkaa, alkoholia eikä Veikkauksen pelejä.Uudenlaiset, enemmän teknologiaa käyttävät itsepalvelukioskit eivät korvaa tavallisia R-kioskeja. Niiden avulla voidaan kasvattaa R-kioskien verkostoa siellä, missä asiakasmäärät eivät ole riittäviä tavalliselle kioskille tai tilat eivät sovellu siihen.Viikin kioski on ensimmäinen. Sen perusteella saatujen tietojen avulla harkitaan uusien miehittämättömien kioskien perustamista.Erilaisia miehittämättömiä myymälöitä on nähty jo muitakin Suomessa. Esimerkiksi Neste avasi Helsingissä Easy Deli -automaattikaupan viime vuonna