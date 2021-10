Ei näin: HBO kyykyttää suomalaisia käyttäjiään uudistuksessa naurettavalla tempulla

Kiva kun on panostettu migraatioon tällä lailla isosti. pic.twitter.com/8waIQVlFZB -- Jouni Koskinen (@vogod) October 5, 2021

Nykyiset HBO Nordicin tilaajat siirtyvät automaattisesti uuden HBO Max -palvelun tilaajiksi ja hintakin laskee hieman. Nykyinen HBO Nordicin tilaus maksaa 10,95e/kk ja uusi palvelu puolestaan maksaa edullisimmillaan 8,99e/kk.Mutta yhtiö on päättänyt oikaista ja lujaa siirtymässä. HBO Nordic kertoo sivuillaan, että käyttäjien itselleen luomat katselulistateivät siirrykään ihan mutkattomasti.Itse asiassa ne eivät siirry lainkaan. Sen sijaan HBO Nordic kehottaa, yhtiön omien sanojen mukaan ottamaan ruutukaappauksen katselulistaksi ja koostamaan sen sitten uudestaan käsin HBO Max -palvelussa.Tokihan jättämällä katselulistojen siirto tekemättä on kenties säästetty yhden koodaajan päivän palkkasumma, mutta temppu tuntuu silti hieman kohtuuttomalle kuluttajan näkökulmasta.Asiaa on jo kirottu - ja sille on naureskeltu - sosiaalisessa mediassa: