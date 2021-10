HBO Max -suoratoistopalvelu avataan Suomessa 26.10. - hinta 8,99 euroa kuukaudessa

WarnerMedian suoratoistopalvelu HBO Max saapuu Eurooppaan ja Suomeen 26. lokakuuta.

Tämä suoratoistopalvelu tuo yhteen Warner Brosin, HBO:n, DC Comicsin ja Cartoon Networkin parhaimmat tarinat sekä paljon muuta. Warner Bros. -elokuvien kerrotaan saapuvan palveluun katseltaviksi 45 päivää teatteriensi-illan jälkeen.Uuden palvelun hintaa ei aluksi kerrottu, mutta nyt sekin on selvillä. Nykyisen HBO Nordic -tilauksen hinta on 10,95 euroa kuukaudessa, mutta uuden palvelun hinta on 8,99 euroa kuukaudessa.Lisäksi HBO Nordicin tilaajat saavat vuositilauksen 69,99 euron erikoishintaan julkaisun yhteydessä.HBO Nordic -tilauksien kerrotaan muuttuvan HBO Max -tilauksiksi 26.10.2021.HBO Maxia pystyy katsella kolmelta eri laitteelta samanaikaisesti ja tilille voi luoda jopa 5 yksilöllistä profiilia. Osaa sisällöstä voi katsella 4K-tarkkuudella ja niitä voi myös ladata vaikkapa puhelimeen myöhempää katselua varten.HBO Max toimii muun muassa iPhonella, Androidilla, Apple TV:llä, Android TV:llä, Chromecastilla, Samsung TV:llä, LG:llä, Chrome OS:llä, MacOS:lla, Windows PC:llä sekä konsoleilla. Lisää laitteita tuen piiriin on luvassa tulevaisuudessa.Lisätietoa uudesta palvelusta saa täältä Suoratoistopalveluiden tarjonnassa on luvassa muutoksia myös muualla. Comcast Corporation ja ViacomCBS lanseeraavat yhteistyössä uuden SkyShowtime- suoratoistopalvelun vuoden 2022 aikana. Tämän myötä Paramount+ :n sisältö siirtyy uuteen palveluun.