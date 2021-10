Sony julkisti SRS-NS7-niskasankakaiuttimen - 360 asteen tilaääni BRAVIA XR -televisioilla

SRS-NS7 on Dolby Atmos -yhteensopiva ja ne tarjoavat kuuntelijalle 360 asteen tilaäänen 360 Spatial Sound Personalizer -sovelluksen avulla Sony BRAVIA XR -televisioilla . Tuki tälle tilaäänelle tosin saapuu vasta myöhemmin ohjelmistopäivityksenä tammikuuhun 2022 mennessä.Tässä hyödynnetään mukana tulevaa WLA-NS7 -lähetintä, joka kytketään televisioon joko optisella- tai USB-johdolla. Lähetin puolestaan toimii kaiuttimen suuntaan langattomasti.Ympäröivän Dolby Atmos -äänen lisäksi, SRS-NS7 tukee myös 360 Reality Audio -ääniformaattia, joilla kuuntelija voi nauttia live-musiikin tunnelmasta. Älypuhelimen kautta toistettava 360 Reality Audio ympäröi kuuntelijan äänellä, ja sitä tukevat Deezer-, nugs.net- ja TIDAL-palvelut.Sonyn mukaan SRS-NS7 -kaiutin on ihanteellinen koko yön elokuva- ja sarjamaratoneja varten niiden ergonomisen muotoilunsa ansiosta. Lisäksi kaiuttimen takana oleva joustava nauha auttaa löytämään täydellisen istuvuuden ja käyttömukavuuden. Myös tavallinen kuuntelu onnistuu 2-kanavaisella stereoäänellä.Akunkesto yltää jopa 12 tuntiin ja jopa 5 tuntiin korkeimmalla äänenvoimakkuusasetuksella. Kaiutin ladataan USB-C -liitännän kautta, joka tarjoaa 10 minuutin latauksella jopa 60 minuuttia lisää toistoaikaa.Lisäksi nämä kaiuttimet sopivat vaikkapa etätyöskentelyyn ja puheluihin sisäänrakennettujen mikrofonien myötä.Samalla Sony kertoi, että Sonyn 360 Spatial Sound -tuki tulee saataville myös valikoituihin kuulokemalleihin ( WH-1000XM3 WF-1000XM3 , WI-1000XM2, WH-1000XM4, WF-1000XM4 , WH-XB900N, WH-XB700, WH-H910N, WH-H810, WF-C500 ja WH-XB910N ), jotka voidaan parittaa yhteen Bravia XR -televisioon langattomalla WLA-NS7-lähettimellä.Lähetin on ostettavissa erikseen näille kuulokkeille 65 euron hinnalla marraskuusta alkaen.SRS-NS7:n suositushinta on noin 320 euroa ja myynti alkaa marraskuussa 2021.Lisätietoa saa täältä Aiemmin tänä vuonna Sony julkaisi langattomat, kaulaan puettavat SRS-NB10 -kaiuttimet