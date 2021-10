Lenovon Androidia käyttävä pelilaite paljastui vuotokuvissa

kehittää kannettavaa-pelilaitetta, jossa hyödynnetään Android-käyttöjärjestelmää. Tuotetta ei ole vielä virallisesti julkaistu, mutta siitä on paljastunut kuvia itse Lenovon toimesta, joka julkaisi kuvia vahingossa omille sivuilleen. Aiheesta kertoo liliputing.com-sivusto

Käyttöjärjestelmä pohjautuu siis Androidiin, mutta se näyttäisi olevan vahvasti kustomoitu laitteeseen sopivaksi.Kuvissa näkyy Play Store -kauppapaikan logo, josta laitteella saa ladattua Android-pelejä sekä muita sovelluksia. Lisäksi kuvissa esiintyy GeForce NOW -sovellus, jonka avulla onnistuu pelaaminen pilvipalvelun avulla.Kuvissa esiintyy myös USB-C-liitäntä, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä sekä näytön molemmilla puolilla olevat painikkeet. Näytön kerrotaan olevan kooltaan 7-tuumainen 16:9-kuvasuhteella sekä Full HD -tarkkuudella. Lisäksi ominaisuuksista paljastuvat 7000 mAh akku ja stereokaiuttimet.Vuodon myötä paljastui myös Lenovon antama lyhyt kuvaus laitteesta, jonka mukaan laite on suunniteltu pyörittämään pilvipelaamisen avulla AAA-pelejä.Erilaiset käsikonsolit ovat yleistyneet tänä vuonna. Hyvinä esimerkkeinä toimivat Nintendo Switchin OLED-malli sekä Steam Deck . Alkuperäisesti Legion Playn julkaisun ilmeisesti piti tapahtua jo aiemmin tänä vuonna, mutta suunnitelmat muuttuivat. Tarkasta julkaisupäivästä ei ole tietoa, ja voi hyvin olla, että tuote on tältä erää peruttu.