Maailmassa on yksi maa, jossa Chrome ei ole suosituin selain

AinoastaanChrome on tipahtanut tilastoissa kakkossijalle, ykköspaikan mennessälle.Nigeriassa Opera onnistui puristamaan itsensä Chromen edelle syyskuussa 2021. Sitä aiemmin Chromen markkinaosuus on ollut Nigeriassakin suurin. Nigeriassa Opera on jyrännyt nimenomaan mobiilissa - työpöytäkäytössä Chrome on Nigeriassakin ylivoimainen ykkönen Erikoista tilannetta selittänee se, että Nigerian suosituin kännykkämerkki on Suomessa täysin tuntematon. Tecno puolestaan toimittaa osan myymistään kännyköistä esiasennettuna nimenomaan Operan selaimella.Esiasennetun selaimen merkitys siis on mobiilimaailmassa korostetun selvä ja Nigeriaa voitaneekin pitää malliesimerkkinä siitä, että mikälin Googlen niskalenkki Androidin ehdoista purettaisiin, voisi mobiilipuolella tapahtua isojakin muutoksia selainten markkinaosuuksien osalta.Suomessa Operan markkinaosuus kännykkäkäyttäjien keskuudessa oli syyskuussa 2021 vaatimaton 1,05% . Chrome hallitsee kännyköiden selainmarkkinaa Suomessa yli 58% osuudella, Applen Safarin pitäessä kakkospaikkaa vajaan 31% osuudella. Suurin "itse asennettu" selain suomalaisten kännyköissä on Firefox, jolla oli syyskuussa 1,7% markkinaosuus.