GTA 3, Vice City ja San Andreas klassikkopeleistä tulossa remasteroidut versiot nykykonsoleille tämän vuoden aikana

Rockstar Gamesin kerrotaan valmistelevan kolmen Grand Theft Auto -pelisarjan pelin remasteroidun version julkaisua uuden sukupolven konsoleille sekä myös Nintendo Switchille.

Pelisivusto Kotaku on saanut sisäpiiritietoa, että PS2-ajan GTA 3, Vice City ja San Andreas saapuisivat uudistettuina versioina lokakuun tai marraskuun aikana PS4:lle, PS5:lle, Xbox Onelle, Xbox Series X/S:lle, Switchille, PC:lle, Stadialle sekä mobiililaitteille. PC:n ja mobiililaitteiden kohdalla julkaisu saattaa venyä seuraavan vuoden puolelle.Tietojen mukaan remasteroidut pelit hyödyntävät Unreal Engine -pelimoottoria ja pelit sisältävät uutta sekä vanhaa grafiikan osalta. Pelien käyttöliittymät saavat uudistusta, mutta ne pysyvät kuitenkin suurimmalta osin vanhana klassisena tyylinä.Työstä vastaa todennäköisesti tuoreempi Rockstarin Dundee -osasto.Remasteroidun pelisarjan saapumisesta saatii uutta vihjettä, kun Koreassa pelien ikärajoja säätävän GRAC:n huomattiin antaneen luokituksen Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition -nimiselle pelille. Aiheesta kertoo mm. eurogamer.net -sivusto