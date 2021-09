Sony julkaisi WH-XB910N-sankakuulokkeet sekä täysin langattomat WF-C500-kuulokkeet

WH-XB910N-sankakuulokkeiden myynti alkaa lokakuussa 2021 väreissä musta ja sininen. Suositushinta 200 euroa.WF-C500-kuulokkeiden myynti alkaa lokakuussa 2021 väreissä musta, valkoinen, mint ja peach. Suositushinta 80 euroa.WH-XB910N-kuulokkeissa on panostettu vahvasti bassotoistoon Extra Bass -ominaisuuden avulla, joka tehostaa matalia taajuuksia. Lauluäänten luvataan kuitenkin pysyvän selkeänä. Äänestä vastaavat 40 mm:n elementit.Ääneen liittyen käytettävissä on DSEE-tekniikka (Digital Sound Enhancement Engine), joka palauttaa musiikkikappaleiden korkeat äänitaajuudet lähemmäksi alkuperäistä tallennetta. Lisäksi käyttäjä voi muokata ääntä haluamallaan tavalla Equalizer-ominaisuudella Sony | Headphones Connect -sovelluksessa.Adaptive Sound Control -tekniikka puolestaan säätää ääniasetukset automaattisesti ympäröivien äänten mukaisesti.Kuulokkeissa hyödynnetään digitaalista vastamelutekniikkaa, joka on Sonyn mukaan viety uudelle tasolle. Ulkopuolisten äänten pitäisi siis poistua tehokkaasti.Lisäksi Sony lupaa kahden mikrofonin tuottavan erittäin selkeää äänenlaatua puheluissa.252 gramman painolla kuulokkeiden käyttömukavuuden luvataan olevan hyvää luokkaa. Korvakupit kääntyvät sisäänpäin, joten ne on helppo pakata siististi pieneen ja kestävään kantolaukkuun. Kuulokkeiden sivussa on kosketuspaneelit, joilla voi hallita vaikkapa äänenvoimakkuutta.Akunkesto yltää jopa 30 tuntiin. 10 minuutin lataus tuottaa jopa 4,5 tuntia lisää kuunteluaikaa.Kuulokkeet voidaan parittaa kahden Bluetooth-laitteen kanssa Sonyn suositun Multipoint-yhteyden avulla. Jos puhelin soi, kun käyttäjä työskentelee kannettavalla tietokoneella, kuulokkeet tunnistavat kumpi laite hälyttää ja yhdistävät siihen automaattisesti.Kuulokkeet tukevat nopeaa yhdistämistä Androidilla sekä Windows-koneilla.Lisätietoa WH-XB910N -kuulokkeista saa täältä Täysin langattomat WF-C500-nappikuulokkeet ovat muotoilultaan pyöreät eli niissä ei ole Applen AirPods-kuulokkeiden tapaista vartta. Yksi kuuloke painaa 5.4 grammaa. Kuulokkeet ovat saaneet IPX4-vedenkestävyysluokituksen eli ne kestävät roiskeita ja hikeä.Kuulokkeiden sylinterimäinen latauskotelo on pienikokoinen. Se painaa noin 35 grammaa.WF-C500:ssa on WH-XB910N-kuulokkeiden tapaan DSEE-tekniikka ja ääntä voi hallita Sonyn sovelluksen kautta.Akunkesto yltää 10 tuntiin ja latauskotelon kanssa jopa 20 tuntiin. Pitkä aika saavutetaan, kun DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) ja taajuuskorjain on kytketty pois päältä.Yhteys muodostetaan Bluetooth 5.0 -tekniikan avulla. Kuulokkeet tukevat nopeaa yhdistämistä Androidilla.Lisätietoa kuulokkeista saa täältä