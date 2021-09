Käyttäjät raivoissaan: Tuleva Chromen muutos rampauttaa mainosestot

Taustalla on teknologinen muutos: Chromen lisäosien tärkein tuettu ohjelmointirajapinta on ollut tähän saakka-rajapinta. Kyseistä rajapintaa käyttävät käytännössä kaikki mainosten estoon tarkoitetut selaimen lisäosat - ja luonnollisesti myös valtava määrä muitakin selaimen lisäosia.Google on kuitenkin päättänyt lakkauttaa Manifest v2 -rajapinnan tuen ja siirtyy Chromen osalta uudempaan Manifest v3 -rajapintaan tammikuussa 2023. Jo vuotta aiemmin, tammikuussa 2022, on tulossa muutos: Chromen viralliseen laajennuskauppaan otetaan tuon päivämärään jälkeen mukaan ainoastaan Manifest v3 -yhteensopivia lisäosia. Vanhat lisäosat kuitenkin toimivat tuonkin jälkeen, aina vuoden 2023 tammikuuhun saakka.Jo vuonna 2019 valtavan suositun mainosesto-ohjelman uBlock Originin kehittäjä kertoi , että uusi rajapinta tekee uBlock Originin toiminnasta mahdotonta. Myös useat muut kehittäjät ovat kertoneet samaa huolta.Googlen mukaan kyse on yksityisyyden turvaamisesta: sen mukaan Manifest v2 sisältää elementtejä, jotka tekevät siitä yksinkertaisesti turvattoman ja yksityisyydensuojan kannalta hankalan. Manifest v3 korjaa nuo ongelmat, mutta vaikeuttaa siinä sivussa samalla kehittäjien mielestä myös heidän sovellustensa toimintaa.Sinänsä Google on hyvällä asialla: lisäosien rajapinnat ovat olleet yksi alue selainten kehityksessä, jossa yhteisesti sovitut standardit ovat pitkälti puuttuneet kokonaan. Nyt Manifest v3 -rajapinnan myötä samaa rajapintaa siirtyvät käyttämään kaikki suuret selainvalmistajat: Googlen Chrome, Applen Safari, Mozillan Firefox sekä Microsoftin Edge. Samalla myös rajapinnan kehitystyö siirtyy Googlen käsistä riippumattomalle, webin kehityksestä vastaavan:n alaiselle komitealle.Riidassa on kyse yhdestä tietystä ohjelmointikutsusta nykyisessä rajapinnassa, joka poistuu uuden version myötä. Selainvalmistajista pienimmät:jaovat kertoneet tukevansa vanhaa rajapintaa jatkossakin. Asiasta uutisoi The Register