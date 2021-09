Nämä elokuvat ja sarjat saapuvat Amazon Prime Videoon lokakuussa

Uudet elokuvat ja sarjat Amazon Prime Videossa lokakuu 2021

1. lokakuuta: Bingo Hell

1. lokakuuta: Black as Night

8. lokakuuta: Madres

8. lokakuuta: The Manor

8. lokakuuta: Justin Bieber: Our World

8. lokakuuta: The Pursuit of Love

15. lokakuuta: I Know What You Did Last Summer

22. lokakuuta: Queenpins

29. lokakuuta: Maradona: Blessed Dream

Lokakuun aikana: Angela Black

Welcome to The Blumhouse palaa Amazon Prime Video -palveluun neljällä uudella trillerillä, jotka vievät katsojan ihmiskunnan syvimpien pelkojen äärelle. Kauhistuttavat tarinat kunnioittavat unohtumattomia 70-, 80- ja 90 -lukujen genreklassikoita nykyaikaisen yhteiskunnan sosiaalisia piirteitä unohtamatta, mistä on tullut Blumhouse -elokuvien ja televisiosarjojen tavaramerkki.Elokuvat saapuvat palveluun 1. ja 8. lokakuuta.8. lokakuuta palveluun tulee katseltavaksi myöskin Justin Bieber: Our World, joka vie katsojat lavalle ja kulissien taakse Justin Bieberin yksityiseen maailmaan hänen valmistautuessaan ennennäkemättömään konserttiin uudenvuodenaattona 2020 ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen.15. lokakuuta nähtäväksi saapuu Amazonin omaa tuotantoa oleva I Know What You Did Last Summer -sarja.I Know What You Did Last Summer perustuu Lois Duncanin vuonna 1973 julkaisemaan romaaniin, johon myös vuonna 1997 julkaistu samanniminen elokuvaikoni perustuu. Sarjassa on kulunut vuosi valmistujaisiltana tapahtuneesta kuolemaan johtaneesta auto-onnettomuudesta ja joukko teini-ikäisiä nuoria löytää itsensä pimeän salaisuuden kahleista raa'an tappajan vainoamana. Kun he yrittävät selvittää murhaajan identiteettiä, he tulevat samalla paljastaneeksi ulkoisesti täydellisen pikkukaupungin synkän salaisuuden – ja lopulta itsensä.29. lokakuuta palveluun saapuu Maradona: Blessed Dream -elokuva, jossa elokuvan tähdet Nazareno Casero (Historia de un Clan), Juan Palomino (Magnifica 70) ja Nicolas Goldschmidt (Supermax) esittävät sarjassa Diego Armando Maradonaa kuljettaen katsojaa läpi hänen menestyksekkään uransa: vaatimattomasta lapsuudesta kotimaassaan Argentiinan Villa Fioritossa käänteentekeviin aikoihin Barcelonassa ja Napolissa aina hänen avainrooliinsa Meksikon MM-kisoissa vuonna 1986.