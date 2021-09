Amazonin Astro-robotti osaa partioida kotia ja seurata henkilöitä

Astrolla ei ole käsiä, eikä se pysty kiipeämään rappusia ylöspäin.Laitteessa on kameroita ja erilaisia sensoreita, joiden avulla se kykenee navigoimaan ympäri taloa sekä tarvittaessa seuraamaan tiettyä henkilöä. Astrossa on näyttö, jota voidaan hyödyntää vaikkapa videopuheluissa.Amazonin mukaan Astron käyttötarkoituksia on muun muassa kodin valvonta. Laitteen ylöspäin nousevan kameran avulla voi vaikkapa tarkistaa jäikö lähtiessä hella päälle tai mitä kodin lemmikit puuhaavat.Astro osaa automaattisesti tutkia tiettyä huonetta tai aluetta, mikäli laite tunnistaa erikoisen äänen, kuten lasin rikkoutumisen ja myös lähettää videokuvaa puhelimen sovellukseen, mikäli talosta löytyy tunnistamaton henkilö.Laitteessa on pieni kori, jonka avulla voi kuljettaa esimerkiksi oluen toiselle, mutta luonnollisesti jonkun täytyy se sinne ensiksi laittaa kuljettamista varten.Astrossa on myös Amazon Alexa -avustaja, jonka avulla voi laitteelta voi kysellä erilaisia kysymyksiä ja äänen avulla voi laittaa toistamaan esimerkiksi musiikkia.Kun akku tyhjenee, Astro osaa robotti-imurien tapaan navigoida lataustelakalle.Luonnollisesti yksityisyys ja tietoturva herättävät isoja kysymyksiä. Laite nimittäin kykenee tallentamaan videolle kaiken tiedon kodissa ja myös kuulla puheen.Amazon kertoo tiedotteessa , että tietoturvaan on panostettu. Amazonin mukaan laitteelle voi esimerkiksi määrittää alueita, joihin se ei saa mennä. Lisäksi Astrossa on fyysiset painikkeet, joilla saa helposti mykistettyä mikrofonin sekä kameran. Tämän jälkeen Astro ei kykene liikkumaan tai kuvaamaan. Vice on saanut käsiinsä vuodettuja dokumentteja laitteesta. Laitteen parissa työskentelevät kehittäjät ovat kertoneet, että Astro on kauhea ja lähes varmasti ajaa itsensä alas portaista, jos sellainen mahdollisuus annetaan. Lisäksi henkilöiden tunnistuksen kerrotaan olevan epäluotettavaa. Yhden kehittäjän mukaan laite ei ole vielä valmis julkaisua varten.Kuitenkin Astro on parhaillaan varattavissa ensimmäisille 999 dollarin hintaan, mutta myöhemmin robotin hinta nousee 1499 dollariin. Toimitukset aloitetaan myöhemmin tänä vuonna.Aiheeseen liittyvää: