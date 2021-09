Vuosien odotus ohi: Rakastettu, fanitettu ja palvottu Sandman, saapuu Netflixin sarjana - ensimmäinen video julki

Alunperin vuosina 1989-1996 julkaistu-sarjakuva oli samalla luojansain läpimurto kirjallisuuteen ja populaarikulttuuriin. Monille sarjakuvaa tuntemattomille kerrottakoon, että TV-sarjapohjautuu Sandman-sarjakuvassa nähtyyn sivuhahmoon, jonka senkin loi Gaiman.Sandman on ollut vuosien ajan niin sanotussa-tilassa, jossa sarjan oikeuksia, tekijöitä ja studioita on pompoteltu puolelta toiselle. Fanit ovat purreet kynsiään ja toivoneet, että jokin sarjakuvaa arvostava taho nappaisi vihdoin kunnolla sarjasta kopin ja tekisi jotain asialle - ja kunnolla.Nyt Netflix on vihdoin väläyttänyt ensimmäiset maistiaiset tulossa olevasta, oikeisiin näyttelijöihin perustuvasta sarjastaan.Sandmania, unen valtiasta, uudessa sarjassa näyttelee. Ensimmäinen kausi tulee sisältämään 11 jaksoa ja julkaisuajankohta asettunee vuodelle 2022.Alla ensimmäiset maistiaiset siitä, mitä on tulossa: