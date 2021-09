Meemeistä tunnettu kuvapalvelu Imgur on myyty, ostajana vanhojen verkkobrändien keräilijä

Imgur on alunperin perustettu vuonna 2009 ja kuvapalvelu oli vuosien ajan yksi maailman suosituimmista hassujen ja viraalien kuvien jakopaikoista netissä. Etenkinkäyttäjät suosivat Imguria kuviensa jakamisen keskuksena, kunnes Reddit lisäsi omaan palveluunsa kuvien ylläpidon vuonna 2016.Huippuaikojen jälkeen Imgurin suosio on pikkuhiljaa hiipunut tasaista tahtia, mutta palvelu on edelleentilastojen mukaan maailman 112. suosituin verkko-osoite.Ostaja MediaLab on sijoitusyhtiö, joka on viime vuosina keräillyt itselleen vinon pinon pienempiä, mutta kohtuullisen tunnettuja verkkobrändejä. MediaLabin ostoslistalle ovat päätyneet mm. viestipalvelu, anonyymeja tunnustuksia mahdollistavasekä kappaleiden sanoituksia verkossa tarjoavaImgurin virallisen tiedotteen mukaan MediaLab on sitoutunut kehittämään Imguria jatkossa eteenpäin ja uuden omistajan suojissa Imguriin on tarkoitus tuoda uusia toimintoja ja ominaisuuksia lähivuosina.