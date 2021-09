Mad Max hyväksyisi: Armeijan käyttöön sopiva sähköpotkulauta, kantama 150km, nopeus 100km/h

on ilmeisesti ensimmäinen sotateollisuuden tarpeiden näkökulmasta rakennettu sähköpotkulauta. Skuutti on saatavilla myös siviilikäyttöön, jos sattuu löytymään tarvetta sähköpotkulaudalle, jollavoisi ajaa dystooppisessa tulevaisuudessa kohti auringonlaskua.Mosphera on suunniteltu käytännössä kaikin mahdollisin tavoin järeäksi työkaluksi. Siinä on 17-tuumaiset renkaat, IP66-vedenpitävyys, järeä jousitus ja rakenne, jonka pitäisi kestää käytännössä mitä tahansa.Lauta painaa hurjat 60kg, mutta vastapainoksi sen kantama on yhtä lailla käsittämätön eli 150km. Näppärä kulkuväline siis vaikkapa mökkimatkoille. Mospheran huippunopeus on 100km/h, joten lauta on auttamatta laiton Suomessa tieliikennekäyttöön - sähköpotkulaudan rakenteellinen huippunopeus saa Suomessa olla vain 25km/h.Tehoja löytyy varsin reippaasti: moottorista irtoaa tarvittaessa 6000W verran voimaa. Akku on 51200mAh ja sen täyteen lataus kestää noin 5 tuntia. Luonnollisesti skuuttiin voidaan asentaa myös lisäakku, jolloin kantama kasvaa jo käsittämättömään 300 kilometriin.Mosphera on suunniteltu nimenomaan vaikeaan maastoon ja valmistajan mukaan täysjousitus, isot renkaat ja todella jykevä moottori mahdollistavat laudalla ajamisen myös erittäin vaikeassa maastossa.Lautaa valmistaa latvialainen, joka markkinoi lautaa mm. rajavalvonnan apuvälineeksi. Ja kuten spekseistä voi veikata, tämä sähköpotkulauta ei todellakaan ole markettien tarjouskorin tuote: kuluttajahinta on 7500 euroa. Maastoväritys nostaa hintaa 200 eurolla. Jos ehdottomasti suunnittelet omaa pientä sotaretkeä skuutin selässä, tilauksia otetaan vastaan jo nyt