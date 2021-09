Katsotko laittomasti urheilua? Sinusta otetaan alastonkuvia! - Uusi pelottelukampanja alkoi

Moni muistaa DVD-elokuvien alussa näytetyt tietoiskut, joissa piratismia verrattiin auton varastamiseen.Nyt Britanniassa ollaan otettu uusi vaihde päälle ja piratismin vastaisessa kampanjassa nostetaan esiin sitä, miten epämääräisiä monet laittomia urheilulähetyksiä tarjoavat sivustot ovat. Urheilulähetykset ovat valtava bisnes TV-yhtiöille ja nykyisellä suoratoiston aikakaudella usein se ainoa koukku, jolla kuluttajat saadaan vielä maksamaan TV-kanavien paketeista, joten urheilulähetysten ottaminen kohteeksi on sinänsä luonnollista.Uusi kampanja kertoo, miten urheilulähetyksiä, kuten jalkapalloa ja jääkiekkoa, laittomien verkkosivustojen kautta katsominen altistaa käyttäjät valtaville riskeille. Kampanjassa kerrotaan mm. siitä, miten sivustot käyttävät tietokoneen kameraa, ottavat kuvia käyttäjistä ja kiristävät kuvilla jälkikäteen. Myös erilaisten virusten ja haittaohjelmien asentuminen nostetaan esiin isosti.Alla brittiläinen tietoisku aiheesta:Luonnollisesti uhkia on epämääräisiä sivuja käytettäessä aina olemassa. Mutta selaimet nykyisin vaativat käyttäjältä erikseen luvan kameran käyttöön ja hyvä virustorjunta estää pahimmat sivustojen ylilyönnit varsin tehokkaasti. Mutta on kampanjassa toki myös pointtinsa: tietokoneiden kanssa noviisi käyttäjä saattaa olla laittomia striimejä näyttävien sivujen kanssa pulassa, ne kun on yleensä kyllästetty varsin epämääräisellä mainonnalla, pop-upeilla ja sen sellaisella.