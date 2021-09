Tee paperilennokki itse - ja liitä siihen kännykällä ohjattava moottori, jälki on upeaa

Todennäköisesti jokainen on joskus elämässään taitellut paperilennokeita - tai vähintäänkin nähnyt, kun joku toinen sellaisia taittelee. Nyt tuon ikiaikaisen harrastuksen voi vihdoin kiskaista myös 2020-luvulle, kiitos pienentyneen ja kehittyneen teknologian.

on kännykällä ohjattava pieni potkurimoottori, jonka voi liittää ihan itse taiteltuun paperilennokkiin moottoriksi.Eli kyllä, nyt ne itse tehdyt lennokit saa halutessaan lentämään niin kauan ja monimutkaisesti kuin vain akkua ja ohjaustaitoja riittää.Ja kas näin se käy:Edullisimmillaan noin 60 euroa maksava aloituspakkaus sisältää Bluetoothia yhteydenpitoon käyttävän etäohjattavan moottorin, neljä valmista lennokin mallia sekä latauskaapelin ja ohjekirjan. Bluetoothin kantamaksi luvataan noin 70 metriä.Akun luvataan kestävän 10 minuutin lennätyksen verran, joten tuntikausiksi iloa ei riitä. Mutta siinäkin ajassa saa koneen lentämään helposti yli Bluetoothin kantaman, sillä koneen huippunopeudeksi mainitaan hurjat 32 km/h.Jos hankinnassa on vaikkapa lahja tuttavalle, jolla on jo kaikkea, kannattaa suunnata PowerUpin sivuille