Sähköpotkulautojen Rolls-Royce julkaistiin: tunnistaa esteet, maksaa yli 2000 euroa

tarjoaa ainakin paperilla lähes kaiken mitä skuutilta voi osata vaatia, mutta hintakin on sen mukainen.Laudassa on täysjousitus sekä edessä että takana, mutta painoa laudalla on silti vain 14,5 kilogrammaa. Keveyttä on haettu uudenlaisella materiaalilla, jota yhtiö kutsuu. Sveitsissä kehitetty materiaali taipuu tuotannossa joustavammin kuin perinteinen hiilikuitu, jonka ansiosta lauta on voitu pitää kevyenä huolimatta painoa lisäävistä ominaisuuksista, kuten jousituksesta.Mielenkiintoisin kulma Unagin uudessa mallissa lienee kuitenkin sen koneoppimista ja tekoälyä hyödyntävä esteiden havainnointiin kehitetty järjestelmä. Laudan runkoputkessa on kiinteästi asennettu kamera, joka tarkkailee eteen tulevia esteitä laudan liikkuessa. Lauta osaa hälyttää ohjaajan välittömästi esteen, kuten vaikkapa eteen aukeavan autonoven havaitessaan.Lisäksi muitakin seikkoja on selkeästi mietitty: laudan akku on irrotettavissa ja vaihdettavissa lennosta, ilman työkaluja. Joten vara-akkua voi pidemmillä matkoilla kuljettaa mukana vaikka repussa. Laudassa on kaksoismoottori, joka yhtiön mukaan auttaa tarjoamaan kilpailijoitaan paremman väännön ja kiihtyvyyden.Liiketunnistimeen pohjautuva varashälytin, integroitu GPS-seuranta ja mahdollisuus etälamauttaa skuutti ovat luonnollisesti mukana nekin.Muu liikenneympäristö ei tosin välttämättä arvosta Unagin Model Eleveniin lisäämää äänentoistojärjestelmää, jonka avulla laudan saa soittamaan halutessaan Spotifyn soittolistoja. Lisäksi äänijärjestelmää käytetään Google Mapsin navigointiin, joka tarjoaa äänipohjaiset kääntymisohjeet mikäli navigointi on kytketty päälle.Unagi Model Elevensisältää paperilla ainoastaan kaksi isompaa ongelmaa: toinen on sen kantama, joka on suhteellisen vaatimaton 24 kilometriä. Toinen on sen hinta.Unagi Model Eleven tulee markkinoille vasta vuoden 2022 kesällä, mutta sen voi tilata Indiegogo -joukkorahoituksen kautta itselleen jo nyt. Ilman postikuluja ja veroja edullisin ennakkotilaajan/joukkorahoitukseen osallistujan hinta on 1312 euroa. Listahinnat ensi kesänä alkavat noin 2200 euron tasosta.Joukkorahoituskampanja skuutille löytyy täältä