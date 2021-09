Kempower avaa Tampereen yliopistokampukselle sähköajoneuvojen pikalatausteknologian kehitykseen keskittyvän yksikön

Uusi toimipaikka työllistää alkuvaiheessa 15 henkeä, joista ensimmäisten rekrytointi on jo aloitettu."Korkeakouluyhteistyö on Kempowerille elintärkeää. Haluamme tiivistää yhteistyötä teknologiaan keskittyvien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Tavoitteenamme on tutustua parhaisiin osaajiin jo opiskelujen aikana esimerkiksi harjoittelujaksojen ja opinnäytetöiden kautta. Toivomme, että nopeasti kehittyvä latausteknologia tulee tutuksi opiskelijoille, ja he pääsevät kiinni sähköisen liikenteen kehitykseen ja alalla vaadittuun osaamiseen", toteaa Kempowerin toimitusjohtajaKempower valmistaa sähköisten ajoneuvojen pikalatausratkaisuja autoille, busseille, työkoneille ja vesiliikenteeseen.Suomessa Kempowerin teknologia näkyy esimerkiksi ABC-latausverkostossa, jota rakennetaan tulevina vuosina vaiheittain S-ryhmän ABC-asemien, markettien ja hotellien yhteyteen Kempowerin tuotanto on kasvanut vuonna 2021 voimakkaasti. Heinäkuussa 2021 Kempower ilmoitti avaavansa uuden latauslaitetehtaan vastatakseen sähköisen liikenteen markkinan kasvuun. Tuotantoa laajennetaan jo vuoden 2022 aikana. Kempower kertoo, että yli 80 prosenttia tuotannosta menee vientiin.