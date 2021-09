Euroopan komissio ehdottaa USB-C -liitäntää elektroniikkalaitteiden yleisliitännäksi

-liitännästä on viimeinkin tulossa elektroniikkalaitteiden yleisliitäntä, sillä Euroopan komissio on jättänyt aiheesta ehdotuksen. Aiheesta on keskusteltu jo muutaman vuoden ajan

Komissio ehdottaa, että USB-C -tyypin liitännästä tulee yleisliitäntä. Ehdotuksen mukaan asia koskee kaikkia älypuhelimia, tablettia, kameroita, kuulokkeita, kannettavia kaiuttimia ja käsikonsoleita.USB-C -liitännän ansiosta laitteita voi ladata samalla USB-C-laturilla laitteen tuotemerkistä riippumatta. Tämä helpottaa kuluttajaa hankkimaan oikeanlaisen laturin ja muutoksen myötä kuluttaja saa enemmän tietoa lataustehosta ja muista vaatimuksista.Ehdotus vaikuttaisi etenkin Applen iPhone-puhelimiin, joissa on edelleen käytössä Lightning -liitäntä. Apple kuitenkin vastustaa hanketta.Lisäksi komissio ehdottaa myös latureiden ja elektroniikkalaitteiden myymistä erillään. Tämä vähentää turhaan ostettujen tai käyttämättä jäävien latureiden määrää, jonka myötä elektroniikkalaiteromun määrä vähenee.Esimerkiksi Apple jo myy laturia erillään iPhonien kohdalla, sillä pakkauksessa toimitetaan pelkkä kaapeli.Ehdotus myös yhdenmukaistaa pikalataustekniikat . Tämä estää eri valmistajia perusteettomasti rajoittamasta latausnopeutta ja varmistaa, että latausnopeus on sama ladattaessa laitetta millä tahansa yhteensopivalla laturilla.Tämänpäiväinen ehdotus tarkistetusta radiolaitedirektiivistä on seuraavaksi hyväksyttävä Euroopan parlamentissa ja neuvostossa tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti (yhteispäätösmenettely).Vaatimuksia aletaan soveltaa kahden vuoden kuluttua direktiivin hyväksymisestä. Näin alan toimijoilla on runsaasti aikaa mukautua vaatimuksiin.