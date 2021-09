Google sai valtavan datakaapelinsa valmiiksi: Yhdistää Euroopan ja Yhdysvallat

-nimellä kulkeva kaapeli on neljäs Googlen täysin omassa omistuksessa oleva valtamerikaapeli ja ulottuu New Yorkista sekä Espanjaan että Iso-Britanniaan.Kaapeli alkaa yhtenäisenä New Yorkista, mutta haarautuu Atlantilla kahteen sivuhaaraan, joista toinen saatiin valmiiksi jo aiemmin tänä vuonna. Aiemmin valmistunut kaapeli vedettiin Bilbaoon, Espanjaan ja nyt valmistunut toinen haara puolestaan saatiin maihin Budessa, Britanniassa.Uusi kaapeli on tärkeä etenkin briteille, sillä edellinen valtamerikaapeli Britannian ja Yhdysvaltain välillä on laskettu mereen vuonna 2003, joten kapasiteetin ja teknologian osalta oltiin jo pahasti takamatkalla.Googlen tiedotteen mukaan uusi kaapeli pystyy siirtämään 4K-tasoista videota jopa 17 miljoonalle asiakkaalle yhdellä kertaa.