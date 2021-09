Amazon avaa valtavan suositun Prime -palvelun Ruotsissa - ilmaiset postikulut

Tällä kertaa Ruotsissa avautuu, joka on muuttanut verkkokauppabisnestä merkittävästi mm. Yhdysvalloissa. Amazon Prime on kuukausimaksullinen lisäpalvelu, johon sisältyvät mm. ilmaiset postikulut.Jotta palvelu olisi muutakin kuin kuukausimaksullinen postikulujen paketointi, kuuluu Amazon Primeen myös Amazonin-suoratoistopalvelu sekä-pelipalvelu.Prime Videolla on jo nyt suomalaisiakin tilaajia ja mm. valtavalla budjetilla kehitettävä Lord of the Rings -tv-sarja tulee osaksi Prime Videota ensi vuonna.Ruotsalaisten uutislähteiden mukaan Amazon Prime maksaa Ruotsissa 59 kruunua eli noin 5,80 euroa kuukaudessa. Vuositilaus maksaa 549 kruunua eli noin 54 euroa. Hintaan sisältyvät Amazon Ruotsista tilattujen pakettien postikulut, Prime Video sekä muut Prime-palvelut.