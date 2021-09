Microsoft Office 2021 julkaistaan lokakuussa

Vaikka Windows 11 julkaisu lieneekin syksyn odotetuin tuotejulkistus Microsoftilta, on yhtiöllä putkessa myös toisen valtavan yleisen tuotteen isompi uudistus.julkaistaan samana päivänä kuin Windows 11.

Microsoft Office 2021 julkaistaan 5. lokakuuta, 2021 - eli kuten sanottua, samana päivänä kuin Windows 11. Ja luonnollisesti, uusittu Office nykäisee myös käyttöliittymän pitkälti Windows 11 -yhteensopivaan muottiin. Visuaalisissa muutoksissa mukana ovat ainakin pyöristetyt kulmat kaikissa ikkunoissa sekä muokattavissa olevat Office -ohjelmien teemat.Kuten tavallista, Office-paketti tulee sisältämään kaikki toimistojen perustyökalut jo vuosikymmenten ajalta, eli paketin mukana päivittyvätja. Yritysten tietohallinnolla tulee siis olemaan edessä kiireinen syksy, mikäli käyttäjille aiotaan hoitaa päivitykset sekä uuteen Windowsiin että uuteen Officeen.Uusi julkaisu koskeen nimenomaanOffice-pakettia, joka ostetaan kertamaksulla ja uudistus ei koske kuukausimaksuun pohjautuvaa-pakettia. Moni yritys on vuosien saatossa siirtynyt jo 365-tilaajaksi, mutta kiinteitä Office-versioita käyttäviäkin yrityksiä edelleen on, runsaasti. Uuden Officen Suomen hinnoittelu on vielä toistaiseksi julkaisematta.