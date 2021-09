Maailman valkoisin maali kehitettiin - ratkaisee osaltaan viilennysongelmia

Moni on tähän mennessä kuullut jo maailman mustimmasta mustasta väristä, jonka saralla kisaa on käyty jo vuosien ajan. Mutta nyt tutkijat ovat kehittäneet maailman valkoisimman maalin. Uusi maali saattaa osaltaan ratkaista ilmastonmuutoksen sivuvaikutuksia.

tutkijat ovat kehittäneet maalin, joka heijastaa jopa 98,1 prosenttia kaikesta auringon säteilystä takaisin. Maali hyväksyttiin juuri hiljattainMaalin toivotaan ratkaisevan osaltaan asuntojen viilennykseen liittyviä ongelmia: jos taloja aletaan maalaamaan tällä supervalkoisella maalilla, eivät talot lämpene samalla tavalla kuin tummemmilla maaleilla maalatut asunnot. Kun ilmastonmuutos on tuonut Suomeenkin aika ajoin iskeviä tuskaisen kuumia kesiä, voidaan maalin avulla vähentää koneellisen ilmastoinnin tarvetta kodeissa ja työpaikoilla.Tähän saakka parhaat auringon lämpösäteilyä heijastavat materiaalit ovat pystyneet korkeintaan 90% heijastustasoon, joten nykäisy lähes täydelliseen säteilyn heijastukseen on erittäin merkittävä.Purdue University on jo neuvottelemassa keksinnön kaupallisesta hyödyntämisestä. Yliopisto kertoo kehitystyöstä tarkemmin blogissaan.Valkoisia rakennuksia käytettiin yleisesti välimeren maissa ennen koneellisen ilmastoinnin keksimistä, juurikin vähentämään auringon lämpösäteilyn vaikutusta asuintiloihin.