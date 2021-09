Kommentti: Uusittu iPad mini on kenties mielenkiintoisin uusi Apple-tuote

Peruskokoinen Apple iPad on nyt selkeästi Applen tablettimalliston budjettilaite, vaikka aiemmin näin ei ole ollutkaan. 10-tuumaisella näytöllä varustettu perus-iPad päivittyi varsin maltillisesti uudistuksen yhteydessä ja sisuskaluiksi valittiin vuoden 2019 iPhoneista tuttu A13 Bionic -suoritin. Hintakin pysyi erittäin kilpailukykyisellä tasolla, Suomessa hinnat alkavat 399 eurosta.Applen tabletit dominoivat tablettimaailmaa mielestäni täysin oikeutetusti. Googlelle tabletit ovat olleet jo vuosien ajan eräänlainen sivuharrastus, johon ei ole jaksettu panostaa käytännössä lainkaan - ja se näkyy. Androidilla sovellusten suunnittelu tehdään käytännössä puhtaasti puhelinten ehdoilla ja Android-tabletin käyttö muistuttaakin pääosin ylimittaisen Android-kännykän käyttöä.Vastaavaa Android-tablettia hakiessa budjetti on oikeasti samoissa tasoissa, joten tällä kertaa Applen tuote ei ole edes kallis.Päivitysvälin hitaus korostaa Applen etulyöntiasemaa päivitysten saralla: ostamalla 150 euron Android-tabletin marketista, voi käytännössä asennoitua siihen, että tabletille tulee sen elinkaaren aikana tasan yksi Android-päivitys - jos sitäkään. Samaan aikaan Applen tableteille voi käytännössä luvata etukäteen jo vähintään 4 vuoden päivitykset - usein vielä tuotakin pidemmälle ajalle.Mutta perus-iPad ei ollut mielestäni se kiinnostavin tuote tällä kertaa, vaan se kunnia menee uudistetulle, joka nykäistiin kerralla tälle vuosikymmenelle.Apple on välillä suhtautunut iPad mini -sarjaansa varsin vastentahtoisesti: siinä missä muu iPad-mallisto on uudistunut käytännössä vuosittain tai vähintäänkin parin vuoden välein, on uuden iPad mini -mallin julkaisussa ollut välillä lähes neljän vuoden taukojakin.Tällä kertaa yhtiö päätti kuitenkin kokeilla minin kanssa isosti: yllättävin veto oli ehdottomasti perinteisen Applen oman lightning-latausliittimen vaihtaminen standardiin USB-C -liittimeen. Toisekseen uusi iPad mini sai sisäänsä täsmälleen saman suorittimen, joka vauhdittaa myös uusia iPhone 13 -malleja.Lisäksi hinnoittelu pidettiin suhteellisen maltillisella tasolla: uusien iPad mini -mallien hinnat alkavat 569 eurosta. Vaikka hinta kirpaiseekin parin sadan Android-tabletteja marketista etsivää, on tuolle paperilla varsin paljon vastinetta sekä suorituskyvyn että päivityslupauksen osalta.Lisäksi 8,3 tuuman näytöllä ja kapeilla näytön kehyksillä varustettu iPad mini on edelleen kompakti tabletti. Käytännössä iPad mini onkin eilisen tuotejulkistuksen perusteella Applen isoimmalla näytöllä varustettu iPhone 13, joka on samalla myös iPhone 13 -malliston edullisin laite.Vaikka olenkin pitkälti Android-ekosysteemin käyttäjä, tällä kertaa saattaa olla hyvinkin niin, että uusittu iPad mini menee joulupukin toivelistalle. Enkä usko olevani ihan yksin tämän pohdinnan kanssa.