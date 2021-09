Facebookin sisäinen muistio: Instagram tuhoaa teinityttöjen kehonkuvan

käsiinsä saaman Facebookin sisäiseen käyttöön tehdyn tutkimuksen mukaan etenkin teinitytöt ovat Instagramin käytön osalta erityisen suuressa vaarassa. Muistion mukaan Instagram pahentaa epätervettä kehonkuvaa yhdellä kolmesta tutkitusta teinitytöstä, jos heillä oli jo ennestään ongelmia terveen kehonkuvan muodostamisen kanssa.Tutkimuksessa todettiin myös, että lähes 40% teineistä totesi tuntevansa itsensä rumaksi tai epämiellyttävän näköiseksisen jälkeen kun he ryhtyivät käyttämään Instagramia. Lisäksi teinit yleisesti listaavat Instagramin yhdeksi tärkeimmistä syistä masennuksen ja ahdistuksen syntyyn.Kuvapalvelu on tutkimuksen mukaan täydellinen väline niin kutsuttuun sosiaaliseen vertailuun, jossa teinit vertaavat omaa kehoaan siloteltuihin Instagramissa julkaistaviin kuviin. Lisäksi myös muut ulkoiset ulkonäköön liittyvät seikat, kuten vaatetus, aiheuttavat vertailupainetta omaan tilanteeseen.Muistio on tarkoitettu Facebookin omaan käyttöön ja se tekee tuloksista entistäkin raskauttavampia. WSJ huomauttaa aiheellisesti siitä, että Facebook on itse vähätellyt julkisesti palvelunsa vaikutusta nuoriin käyttäjiin.Lisäksi tutkimus tarkastelee sitä, miten kokeilut tykkäysmäärien piilottamisen osalta ovat vaikuttaneet tilanteeseen. Lopputulos oli se, että tykkäysmäärien piilottaminen ei vaikuttanut lainkaan siihen, miten Instagram aiheuttaa teineille paineita ulkonäkönsä osalta.