Xiaomi esitteli kameralla varustetut älylasit

Xiaomin älylasit muistuttavat hyvin pitkälti tavallisia laseja.Laseissa käytetään MicroLED-näyttöä, jonka avulla esimerkiksi kartta näkyy silmien edessä navigointia varten tai sen avulla voi lukea saapuneet ilmoitukset.MicroLED-tekniikka on itsevalaiseva, mikä merkitsee, että kukin pikseli tuottaa oman valonsa. Lisäksi MicroLEDit tarjoavat korkeamman pikselitiheyden sekä pidemmän käyttöiän yksinkertaisemmalla rakenteella, jonka myötä tämä tekniikka sopii älylaseihin.Lasien toinen erikoisuus on 5 megapikselin kamera, jolla voi ottaa kuvia tai kääntää tekstiä. Esimerkiksi puheluita varten laseissa on mikrofonit ja kuulokkeet.Xiaomin mukaan lasien ei ole tarkoitus toimia vain älypuhelimen "kakkosnäyttönä", vaan niitä voidaan käyttää itsenäisenä puettavana tuotteena.Tehokasta käyttöä varten laseihin on laitettu oma prosessori, akku, kosketusalustat, Wifi- ja Bluetooth-yhteys sekä Android-käyttöjärjestelmä. Lasien kerrotaan painavan vain 51 grammaa.Tällä hetkellä kyseessä on vielä konseptilaite, joten myyntiin nämä eivät ole tulossa vielä lähiaikoina.Lisätietoa laseista saa Xiaomin blogikirjoituksesta