Sinäkin saat sähköpostia tältä firmalta, päivittäin- myytiin 10 miljardilla

Mailchimp on jo vuonna 2001 perustettu amerikkalainen yhtiö, joka on keskittynyt vain ja ainoastaan yhteen asiaan - mutta tekee sen mitä ilmeisimmin erittäin hyvin. Yhtiön historian mukaan se lähetti jo vuonna 2014 yli 10 miljardia sähköpostia joka kuukausi - ja tahti on sen jälkeen vain kiihtynyt.Mailchimp tarjoaa käytännössä erilaisten sähköpostilistojen rakentamiseen avaimet käteen -ratkaisun, jolla yritykset ja verkkosivustot voivat viestiä uutiskirjeiden ja tiedotteiden tilaajille. Lisäksi palvelu tarjoaa mm. helpot tavat testata sähköpostien tehokkuutta, tavat varmistua siitä, että sähköpostit menevät todellakin kuluttajien inboxiinsekä työkalut asiakkuuden hallintaan. Yrityksen hinnoittelu on-muotoinen, eli tiettyjä palveluita voi käyttää ilmaiseksi, mutta tarpeiden kasvaessa pitää avata lompakkoa.Nyt Mailchimp on myyty toiselle amerikkalaiselle yhtiölleille. Intuit on Suomessa vähemmän tunnettu yritys sillä yhtiön tärkeimmät tuotteet ovat taloudenhallintaan liittyviä tuotteita. Suurelle yleisölle se on tunnettu nimenomaan-tuotteestaan, jolla amerikkalaiset tekevät ison osan veroilmoituksistaan. Yhdysvaltain veroilmoitus on suomalaisen näkökulmasta sekavuudessaan kuin lämmin tuulahdus 1980-lukua - ja maassa veroilmoitusten täyttö on valtava bisnes, jossa tavallisetkin ihmiset maksavat veroasiantuntijoille veroilmoituksen täytöstä.Intuitin lehdistötiedotteen mukaan yrityskaupalla Intuit tavoittelee parempaa jalansijaa pienten ja keskisuurten yritysten sektorilla.