Osa 2000-luvun tärkeimmistä uutisista on jo menetetty: Syynä Adobe Flash, esimerkkinä 9/11 -uutisointi

Tapahtumat olivat tuolloin, 20 vuotta sitten, nopeatempoisia ja täynnä epätietoisuutta. Perinteinen media ei pysynyt uutisoinnin perässä oikeastaan mitenkään ja tyhjiön täytti tuolloin netin nopeatempoinen uutisvirta. Tuona päivänä monet globaalit uutissivustot kyykkäsivät ensimmäistä kertaa isosti, kun miljoonat ihmiset rynnistivät tiedonmurusten perässä suurille uutissivustoille, kuten:n ja:n sivuille.Nyt CNN on itse nostanut esiin yhden mielenkiintoisen kulman 20 vuoden takaisesta uutisoinnista:Syppää eivät ole huolimattomasti säilytetyt arkistot tai tulipalot. Suurimmat verkkosivustot löytyvät kaikkivarastoista, vaikka sivut jostain syystä katoaisivatkin. Syypää on sen sijaan teknologia. Tarkemmin sanottunaVielä 20 vuotta sitten tärkein tapa tuottaa videosisältöä ja erilaisia interaktiivisia elementtejä nettiin oli Adobe Flash -tekniikka. Myöstoimi Flashin päällä vielä 2010-luvun alussakin. Mutta Adobe Flash lakkautettiin lopullisesti tammikuussa 2021 Nyt käytännössä kukaan ei pysty katsomaan enää Flashilla tuotettua sisältöä, vaikka se teoriassa olisi edelleen saatavillakin: Flash-lisäosat eivät enää toimi.Tietysti nyt voisi osoittaa sormella ja naureskella Flashin käytölle, mutta taustalla on myös kulttuurinen ja historiallinen merkitys: kun isoa osaa interaktiivisesta sisällöstä verkon alkuajoilta ei voida enää toistaa, tuo sisältö on periaatteessa menetetty historian näkökulmasta.Asialle ollaan tietysti tekemässä jotain: Internet Archive on pyrkinyt kääntämään Flashilla tehtyjä sisältöjä nykyaikaisille tekniikoille, mutta tehtävä on isossa mittakaavassa valtava - ja siksi pienempien sivustojen sisällöt uhkaavat jäädä pölyttyneeksi osaksi historiaa, johon ei ole enää pääsyä. Myös erilaisia Flashin toimintaaratkaisuja on käytössä, joilla osa Flash-sisällöistä onkin saatu tuotua takaisin näkyville: mm.on kokeillut vanhojen Flash-sisältöjensä emulointia.Jos ongelmaan ei löydetä jotain kunnollista ratkaisua, voi käydä hyvinkin niin, että vanhojen, vaikutusvaltaisten sanomalehtien vaikkapa 150 vuoden historiasta tallessa on kaikki muu 150 vuoden ajalta, mutta siivu historiaa puuttuu vuosien 1995 ja 2015 väliltä.Samalla tietysti tarina on hyvä muistutus siitä, miksi avoimet standardit ovat ylivoimaisia suljettuihin tekniikoihin nähden: mikäli Flash olisi avoin standardi, sille voitaisiin kehittää avoimen lähdekoodin toisto-ohjelmia, jotka toimivat sataprosenttisesti oikein.