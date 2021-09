Osta televisio halvemmalla, katso valikoissa mainoksia - LG:n uusi idea

Yksi maailman suurimmista TV-valmistajista, korealainen, on käyttänyt jo vuosien ajan-käyttöjärjestelmää älytelevisioidensa alustana. Nyt yhtiö on kuitenkin julkaissut täysin uuden käyttöjärjestelmän.

Uusijulkistettiin viime viikolla, mutta konseptista on tihkunut äärimmäisen vähän mitään kunnollista tietoa., että uusi River OS ei varsinaisesti korvaa nykyistä webOS:ää, vaan tulee sen rinnalle, LG:n toiseksi televisioiden käyttöjärjestelmäksi.LG:n tiedotuksessa River OS:n tiedotteen pukkasi ulos-yksikkö, joka keskittyy nimensä mukaisesti nimenomaan mainontaan. Tiedotteesta pureskelemalla irtoaa sen verran, että uusi River OS -käyttöjärjestelmä on tarkoitus tuoda alkuvaiheessa ainoastaan Intiassa myytäviin televisioihin.River OS vaikuttaa olevan erilaisten suoratoistopalveluiden sisältöjä esiin nostava käyttöliittymä, johon LG toivoo myyvänsä mainostilaa Netflixille, Amazonille ja muille alan toimijoille. Eli kun käyttäjä avaa River OS:n valikon, esiin aukeaa maksettuja nostoja eri suoratoistopalvelusta, joissa kehotetaan katsomaan juuri tiettyä sarjaa tai leffaa.Lisäksi River OS:ssa on myös sisällön suositukseen pohjautuvaa logiikkaa, jolla LG pyrkii erottumaan muista toimijoista: haiskahtaa paljon siltä, että LG haluaa napata itselleen siivun nykyisten suoratoistopalveluiden käyttöliittymästä: eli jatkossa kuluttaja ei vain avaisi telkkaristaan Netflix-sovellusta, vaan valitsisi haluamansa sisällön jo suoraan television omasta valikosta - olipa sisältö sitten Netflixistä, Amazonista tai vaikkapa Yle Areenasta.Tiedotteen mukaan River OS olisi ensisijaisesti muille kuin LG:n omille televisioille tarkoitettu käyttöjärjestelmä. Eli tarkoitus lienee kosiskella pienempiä valmistajia, jotka kilpailevat markkinaosuuksista nimenomaan edullisilla hinnoilla. Kyseiset valmistahat voisivat myydä televisioitaan vieläkin edullisemmin, jos niistä tulisi myynnin jälkeen lisätuloja mainostulojen muodossa valmistajalle.