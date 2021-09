Helsingissä nuoriso huijaa bussikuskeja väärennetyillä mobiililipuilla - HSL: Poliisiasia

Osassalinja-autoista mobiililippua näytetään kuljettajalle varsinaisen lukulaitteen sijaan. Käytännöstä on syntynyt trendi, jossa oikean näköisiä, väärennettyjä mobiililippuja tehtaillaan ja käytetään.

Asiasta uutisoivan Vastaan Sanomien mukaan HSL:n mobiililippujen taustaväri vaihtuu jopa tunnin välein väärennettyjen lippujen estämiseksi, mutta tieto uudesta väristä leviää nopeasti pikaviestimillä kaveripiirien sisällä.HSL:n asiakkuus- ja myyntijohtajamukaan väärennetty lippu on vakavampi paikka kuin ilman lippua matkustaminen. Molemmista seuraa tarkastusmaksu, mutta väärennetty lippu täyttää myös lievän petoksen tunnusmerkit ja HSL vie asian aina poliisille. Mobiililippujen yleistyttyä myös niiden väärentäminen on yleistynyt. HSL:n tietoon tuli vuonna 2020 23 väärennysyritystä, kun tänä vuonna niitä on kertynyt jo 77.HSL aikoo tuoda busseihin lippujen lukulaitteet kevääseen 2021 mennessä, jolloin myös etuovesta sisään astuttavissa busseissa lipun todenmukaisuus tarkistetaan koneellisesti.