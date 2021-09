HBO Max -suoratoistopalvelu avataan Suomessa 26.10.

Tämä suoratoistopalvelu tuo yhteen Warner Brosin, HBO:n, DC Comicsin ja Cartoon Networkin parhaimmat tarinat sekä paljon muuta.Uuden palvelun hintaa ei vielä ole kerrottu. Nykyisen HBO Nordic -tilauksen hinta on 10,95 euroa kuukaudessa, joten hinta on todennäköisesti hieman tätä enemmän kasvaneen tarjonnan myötä.HBO Nordic -tilauksien kerrotaan muuttuvan HBO Max -tilauksiksi 26.10.2021.Lisätietoa uudesta palvelusta saa täältä Suoratoistopalveluiden tarjonnassa on luvassa muutoksia myös muualla. Comcast Corporation ja ViacomCBS lanseeraavat yhteistyössä uuden SkyShowtime- suoratoistopalvelun vuoden 2022. Tämän myötä Paramount+ :n sisältö siirtyy uuteen palveluun.