Kommentti: Miksi TikTokkia rakastetaan? Sen algoritmi on niin nerokas - ja YouTuben vastaava on kaamea

TikTok on kuitenkin tunnetusti Kiinan lakien alainen ja joutuu siksi suodattamaan sisältöään länsimaisesta näkökulmasta jopa sensurointiin asti. Lisäksi alusta on erittäin herkkä lätkäisemään sisällölle ns. varjobanneja, jossa aiemmin suosittu tili menettääkin yhtäkkiä ison osan näkyvyydestään.Mutta vaikka TikTokissa onkin merkittäviä ongelmia, jopa ihmisoikeusongelmia, on sen taustalla oleva teknologia nerokas.Jospäätät aloittaa videoiden katselun katsomalla hauskaa kissavideota ja kenties sen perään paria musiikkivideota, olet yleensä jo matkalla kadotukseen. Mikäli annat YouTuben päättää automaattisesti aina seuraavaksi toistetun videon, kannattaa soittaa jo etukäteen tuttavia apuun.YouTuben on useissa kokeissa todistettu kiidättävänsä käyttäjänsä varsin reippain askelin kohti videoita, joissa kerrotaan vakavalla naamalla että maapallo ei ole pyöreä, liskoihmiset hallitsevat maailmaa, rokotteet ovat myrkkyä, 5G-yhteydet CIA;n salaisia aivosignaaleja lukevia mastoja ja jossa valkoinen ylivalta kukoistaa. Aiheesta lisää mm. New York Timesin artikkelista sekä BBC:ltä Käytännössä YouTuben algoritmi pyrkii hakemaan videoita, jotka aiheuttavat eniten shokkiarvoa ja siten reaktioita - suuntaan tai toiseen.TikTok taas räätälöi videovirran paljon tarkemmin käyttäjänsä näköiseksi: syöte on jokaiselle käyttäjälle eri ja siihen vaikuttaa mm. käyttäjän laite, käyttäjän profiili, mutta ennen kaikkea se, miten videoita katselee. Tärkein ja vahvin signaali TikTokille on ilmeisesti se, kuinka ison osan videosta jaksat katsoa loppuun saakka. Nopea videon ohipyyhkäisy antaa TikTokille signaalin siitä, että tämän tyyppinen sisältö ei kiinnosta - ja vastaavasti pitkän videon loppuun saakka katsominen antaa vahvan signaalin kiinnostavasta sisällöstä.Siinä missä YouTubessa päätyy silmänräpäyksessä nettivideomaailman synkille takakujille iskemään salaliittoteorioita suoraan suoneen, rakentaa TikTok käyttäjälle todella tehokkaasti täysin käyttäjän mieltymyksiä vastaavan kuplan. Tämä on tullut havaittua viimeisen vuoden aikana parinkin tuttavan ottaessa palvelua käyttöön: esiin nostettu sisältö eri tilien välillä on täysin eriä, painottuessa selkeästi eri kiinnostuksen kohteisiin.Eli jos "sinun juttusi" ovat hassut kissavideot, kissavideoita saamasi pitää - mutta juuri sopivasti muullakin sisällöllä höystettynä, jotta syöte ei ala toistamaan itseään. Ja taas vastaavasti, jos juttusi on vaikkapa tiukkalinjainen feminismi, niin syöte on hyvin pian juurikin sen näköinen. Ja tämä siis täysin ilman sisällöntuottajien tilien seuraamista tai edes videoista tykkäämistä.TikTokin algoritmia pidetään yleisesti biin nerokkaana, että yhtiö on itsekin ymmärtänyt sen arvon ja on alkanut lisensoimaan sitä myös muille yhtiöille