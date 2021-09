Ei enää hassuja "roboimuri kohtaa koirankakan" -videoita: Roomba j7+ julkistettiin

Uutuus kantaa mallinimeäja se korvaa mitä ilmeisimmin Roomban mallistossa yhtiön tämän hetken yhden huippumalleista, arvostelussamme aikanaan täydet viisi tähteä saaneen Roomba i7+:n Uutuusrobo noudattelee Roomban perinteistä muotokieltä, eli robo on kiekon muotoinen, helposti Roomban tuotteeksi tunnistettava tapaus. Imuria myydään kahtena eri versiona:ja arvokkaampi. Eroa kahdella mallilla ei ole muutoin lainkaan, mutta plussamallin mukana toimitetaan pölysäililön itsestään tyhjentävä lataustelakka. Kyseinen telakka on saatavilla jo nyt useisiin Roomban malleihin, joten tässä ei ole sinänsä mitään uutta.Isoin uudistus koskee koneoppimista. Roomba j7+:ssa on siirretty aiemmin robotin päällä oleva navigointikamera laitteen kylkeen, jossa se havainnoi jatkuvasti lattialla lojuvia esteitä. Kun kamera havaitsee esteen, se tulkitsee koneoppimisen avulla sitä, onko kyseessä mahdollisesti este, joka kannattaisi väistää.Yhtiö kertoo lehdistötiedotteessaan, että Roomba j7 osaa tunnistaa uuden koiranpennun lattialle vääntämät haisevat yllätykset, lattialle unohtuneet sukat ja kännykän laturijohdot. Eli kaikki ne esteet, joihin robotti-imurit tyypillisesti jumittuvat kiinni.Esteet tunnistava teknologia kulkee nimelläja se yhdistyy osaksi Roomban valmistajanlaajempaa tekoälyä ja koneoppimista hyödyntävää-järjestelmää.Alla Roomba j7+ suomenkielinen esittelyvideo:Aivan halvalla uutukainen ei tule irtoamaan, sillä maahantuoja on kertonut Roomba j7 perusmallin maksavanja Clean Base-telakalla varustetun Roomba j7+ hinnaksi on kerrottu. Hinnat sinänsä ovat samaa tasoa kuin aikanaan Roomba i7+ julkistuksen yhteydessä.Muotokielen osalta Clean Base -telakka on madaltunut aiemmista malleista merkittävästi, mutta muutoin isompia uudistuksia ei kuvien perusteella ole tapahtunut.Aiemmin uutisoimamme budjetti-Roomba,ja sen sisarmalliovat edelleen tulossa, mutta niiden julkaisua on lykätty myöhemmäksi globaalin komponenttipulan takia.