Suomen suurin pelisivusto myytiin: Pelaaja.fi siirtyy samaan talliin Tiltin kanssa

Suomen suurin peleihin erikoistunut uutissivusto Pelaaja.fi ja sen omistava H-Town Oy siirtyvät suomalaisen Pop Median omistukseen.

Vuonna 2002 perustettu Pelaaja -lehti ja sen verkkosivusto ovat olleet pitkään kotimaisen pelikentän suurimmat nimet. Nyt H-Townin osake-enemmistö on myyty Pop Medialle. Pop Media julkaisee mm. Soundia, Rumbaa, Lefaatykkiä sekä toista pelaamiseen keskittyvää julkaisua Tilttiä.



Yhtiöiden julkaisema tiedote tulevista muutoksista on lyhykäisyydessään hyvin vaatimaton, joten kaupan vaikutuksista ei hirvittävästi voi vielä sanoa. Mm. fyysistä, paperista Pelaaja-lehteä ei tiedotteessa mainittu kertaakaan - Pop Media on lakkauttanut useita vuosien saatossa ostamiaan paperilehtiä, etenkin musiikkialan lehtiä.