Päivän diili: 65-tuumainen 4K-telkkari alle 600 euroa

Suomessa hieman harvakseltaan myytävä Hisense-mallisto on Powerilla myynnissä ja sitä on vielä aiemmin tällä viikolla myyty 999 euron hintaan. Nyt hinnasta on lohkaistu pois peräti 40 prosenttia ja tällä hetkellä televisiota saa 599 euron hinnalla Hisensen television, mallinimeltään 65A7GQ, on erityisesti Samsungin mallistosta tutulla QLED-tekniikalla toteutettu ja Ultra 4K -resoluution tarjoava älytelevisio, joka tukee mm. Dolby Vision & Dolby Atmos -tekniikoita ja sisältää kolme HDMI- ja kaksi USB-liitäntää.Televisiossa pyöritetään Vidaa Smart TV -alustaa, joka muiden älytelevisioiden tavoin takaa helpon pääsyn eri sovelluksiin, joihin lukeutuu mm. Netflix, YouTube, jne.Hisense ei ole tunnettu sen luotettavuudesta esimerkiksi Samsungin, LG:n tai Sonyn tavoin, mutta se kuuluu maailman suurimpiin TV-valmistajiin ja on siten melkoisen suosittu valinta erityisesti kotimaassaan. Power tarjoaa tällä hetkellä myös viiden vuoden takuun televisioihin ( lisää tästä ), joka saattaa helpottaa valintaa.