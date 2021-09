Uusi Roomba j7 tulossa: Havaitsee ja kiertää lattialle unohtuneet johdot, koirankakat ja vaatteet

Tärkein uutuus on uusi huippumalli, joka tietojen perusteella vaikuttaa parannellulta versiolta mielestämme tämän hetken parhaalle robotti-imurille,:lleRoomba j7 isoin uudistus on sen konenäkö: imurissa on siirretty aiemmin robotin päällä oleva, navigointiin tarkoitettu kamera robotin puskuriin, osoittamaan vaakasuoraan. Kamera yhdistyy koneoppimiseen ja se oppii tunnistamaan lattialle yllättäen ilmestyneet esteet, kuten lemmikkien jätökset, vaatemytyt, lelut ja lattialla lojuvat laturijohdot. Vastaavankaltainen ominaisuus löytyy:stä.Muilta osin uutuus vaikuttaa pitkälti samalta kuin Roomba i7 ja ilmeisesti robotista on tulossa tälläkin kertaa myyntiin kaksi mallia: perusversio Roomba j7 sekä itsestään tyhjentävällä pölysäiliöllä varustettuRoomban valmistajaei ole uutuudesta vielä mitään hiiskunut, mutta robo ehti olla hetken aikaa kanadalaisen verkkokaupan sivuilla listattuna. Sittemmin kyseinen sivu on poistettu, mutta se löytyy edelleen Googlen välimuistista Alla sivuilta napatut Roomba j7 tärkeimmät ominaisuudet:Toinen harrastelijasalapoliisien löytö on, josta vaikuttaa tulevan Roomban uusi budjettimalli. Hinnoittelu on siis hieman Roomba i3 -mallia edullisempi, mutta siitä ei ole vielä tarkkaa tietoa, mitä ominaisuuksia robotista on isosiskoonsa nähden karsittu.Roomba i1 tulee sekin myyntiin kahtena versiona:-perusmallina ja itsestään tyhjentävällä Clean Base -telakalla varustettuna Roomba i1+ -mallina.Kummankaan tuotteen julkaisuajankohta ei ole vielä selvillä. Kun iRobot virallisesti tuotteet julkistaa, lisäämme ne Roomban mallien vertailutaulukkoomme - ja toivomme luonnollisesti saavamme laitteet testiin mahdollisimman pian.