Mitvit..? Amazonin käyttöehdoissa rajoitus, joka kattaa zombie-maailmanlopun!

Acceptable Use; Safety-Critical Systems. Your use of the Lumberyard Materials must comply with the AWS Acceptable Use Policy. The Lumberyard Materials are not intended for use with life-critical or safety-critical systems, such as use in operation of medical equipment, automated transportation systems, autonomous vehicles, aircraft or air traffic control, nuclear facilities, manned spacecraft, or military use in connection with live combat. However, this restriction will not apply in the event of the occurrence (certified by the United States Centers for Disease Control or successor body) of a widespread viral infection transmitted via bites or contact with bodily fluids that causes human corpses to reanimate and seek to consume living human flesh, blood, brain or nerve tissue and is likely to result in the fall of organized civilization.

Maailman suurimman verkkokaupantoinen tärkeä liiketoimintahaara ovat sen pilvipalvelut. Itse asiassa Amazonin kannattavin liiketoiminta ovat nimenomaan sen pilvipalvelut - ja se onkin niissä maailman suurin yhtiö. Tuhannet, kenties jopa miljoonat verkkopalvelut, pelit ja sovellukset käyttävät-pilvipalveluita mitä moninaisimmilla tavoilla.Amazonin pilvipalveluiden käyttöehdoissa on kuitenkin hyvin, hyvin mielenkiintoinen kohta. Kyseinen kohta löytyy tarkalleen ottaenä käsittelevästä kohdasta. Lumberyard Engine on Wikipedian mukaan Amazonin aiemmin käytössä ollut pelien kehittämiseen luotu alusta. Sittemmin Lumberyardin on korvannut uudempi,, mutta Lumberyardia hyödyntäviä pelejä on edelleen runsaasti olemassa, joten Amazon jatkaa kyseisen pilvipalvelun tukea edelleen.Ja se hämmentävä kohta..?Hyväksymällä Amazonin pilvipalveluiden ehdot, käyttäjä tai yritys sitoutuu niihin kaikkiin, myös Lumberyardia koskevaan erityisehtoon.Sääntöjen mukaan Lumberyard -pelimoottoria ei ole tarkoitettu kriittisiin, hengenvaarallisiin järjestelmiin tai terveyttä ylläpitäviin järjestelmiin. Sellaisiksi luetellaan mm. erilaiset sairaalalaitteistot, itsestään ajavat autot, lentokoneet, ydinvoimalat, miehitetyt avaruuslennot ja sotilaallinen käyttö.Eli noihin Amazonin pelimoottoria ei saa käyttää.Tarkalleen ottaen kyseinen kohtakuuluu näin:Kyseiset käyttöehdot ovat ainakin kirjoitushetkellä edelleen voimassa ja löytyvät AWS:n julkisista käyttöehdoista