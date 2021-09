YouTube jäämässä jalkoihin: Tipahti videossa kakkoseksi sekä Yhdysvalloissa että Britanniassa

Sen jälkeen moni alusta on yrittänyt pistää kampoihin YouTuben dominoinnille: etenkinon epätoivoisesti yrittänyt napata videomarkkinasta siivua itselleen, sekä oman nimikkopalvelunsa että omistamansaavulla. Mutta turhaan, YouTube on pysynyt kukkulan kunkkuna kaikki nämä vuodet.Mutta nyt Aasiasta on tullut haastaja, joka on vihdoin onnistumassa lähes mahdottomassa tempussa. Hypersuosittuon ohittanut YouTuben jo mobiiliaitteilla tapahtuvassa katselussa, kun mitataan videoiden katseluaikaa per käyttäjä kuukausitasolla.YouTube pitää vielä pintansa kokonaiskatseluajassa, koska palveluiden käyttäjämäärät ovat vielä toistaiseksi eri tasolla: YouTubea käyttää hulppeat 2 miljardia käyttäjää kuukausittain, kun TikTok kertoo palvelulla olevan noin 700 miljoonaa käyttäjää. BBC:n mukaan luvusta on poistettu Kiinan luvut, jotta vertailu olisi YouTubelle reilumpaa - YouTube on kielletty Kiinassa ja TikTok on puolestaan yksi Kiinan suosituimmista sovelluksista.Vielä hurjemmaksi tilanteen tekee se, että palveluiden suosiota mittaavanmukaan TikTokin parissa vietetty aika alkaa lähenemään jo Facebookin käyttöaikoja käyttäjää kohden. Lisäksi TikTok kiilasi itsensä viime vuonna jo maailman ladatuimmaksi sovellukseksi