Poliisirobotit saapuivat Singaporen kaduille: Valvovat tupakointia, koronarajoituksia ja väärin pysäköityjä pyöriä

-nimellä kulkevat robotit partioivat jatkossa kaupunkivaltion kaduilla ja havainnoivat- ja ilmiantavat ne suoraan poliisin päämajaan. Singaporen mukaan Xavier seuraa etenkin julkisilla paikoilla tupakointia, väärin pysäköityjä polkupyöriä - sekä koronapandemian vuoksi voimassa olevia kokoontumisrajoituksia.Robotit on varustettu 360 asteen kattavilla kameroilla, jotka näkevät myös pimeässä. Kerätyn kuva-aineiston ne syöttävät koneoppimista hyödyntävälle ohjelmistolle, joka osaa päätellä tilanteen ja sen laittomuuden. Jos Xavier havaitsee jotain laitonta, se ilmoittaa löydöksistään välittömästi poliisin keskukseen, josta varsinaiset viranomaiset voivat ottaa tiedosta kopin.Singapore on tunnettu äärimmäisen tiukasta lainsäädännöstään "epäsosiaalisen käyttäytymisen" saralla. Maassa on mm. ehdoton kielto vandalismia kohtaan: mm. graffitit ovat täysin kiellettyjä. Maa sai kansainvälistä huomiota 1990-luvulla, kun amerikkalainen teini töhri Singaporen kaduilla autoja spray-maalilla. Teini tuomittiin julkisesti toteutettuun raipparangaistukseen. Myös hiljattain, vuonna 2005, Singapore tuomitsi joukon saksalaisnuoria graffitien maalaamisesta raipparangaistukseen ja vankeuteen.Aasialaisten uutislähteiden mukaan Xavierien keräämää kuvamateriaalia ei toistaiseksi tulla käyttämään oikeudenkäynneissä todisteena, vaan Xavier toimii ainoastaan vahtina, joka hälyttää paikalle tarvittaessa ihmis-poliiseja. Singapore aikoo myös asentaa kaupunkivaltion kaduille yli 200 000 poliisin käytössä olevaa valvontakameraa tulevina vuosina.