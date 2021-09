Salattua sähköpostia tarjoava yhtiö kohun keskellä: Luovutti aktivistin tiedot

Maailman kenties tunnetuin salattua sähköpostipalvelua tarjoava yritysmuistaa markkinoinnissaan aina kehua sitä, miten yhtiön palvelut ovat ehdottoman tietoturvallisia. Mutta nyt ProtonMailin maineeseen on tullut ikävä tahra.

ProtonMaililla ei ole pääsyä käyttäjiensä sähköposteihin, ei edes viranomaisten sitä pyytäessä - mutta sähköpostien sisältö ei ole ainoa asia, josta käyttäjät jättävät jälkensä. Yhtiö pitää pääkonottoriaan Sveitsissä ja maan lainsäädäntö luonnollisesti sanelee sen, miten yhtiön pitää toimia.ProtonMail on joutunut luovuttamaan yhden käyttäjänsä IP-osoitteen Sveitsin poliisille,in pyynnöstä. Kyseinen osoite kuuluu vakavista rikoksista syytetylle ranskalaiselle ilmastoaktivistille, jonka juttuun liittyen Ranskan viranomaiset ovat tehneet tietopyynnön Europolin kautta Sveitsin viranomaisille.Sveitsin lainsäädännön mukaan kaikkien tietoverkkopalveluita tarjoavien yhtiöiden pitää säilyttää käyttäjiensä kirjautumistiedot mahdollisia tietopyyntöjä varten. Käytännössä ProtonMail joutuu siis säilyttämään käyttäjistään tiedon siitä milloin he ovat kirjautuneet palveluun ja mistä IP-osoitteesta.on siis jokaisella verkkoon kytkeytyvällä tietokoneella oleva uniikki osoite. Yhdistämällä IP-osoitteen ja hetken, jolloin sitä on käytetty, voidaan operaattoreilta puolestaan saada selville käyttäjän todellinen henkilöllisyys. Oman IP-osoitteensa voi peittää lähinnä VPN-palveluja käyttämällä, mutta niitäkin operoivilla yhtiöillä säilyy yleensä tieto siitä, kuka VPN:ää tiettynä hetkenä käytti.ProtonMailia ylläpitävän-yhtiön mukaan siltä pyydettiin vuonna 2020 3572 käyttäjän tietoja. Niistä 3017 se suostui luovuttamaan Sveitsin lakien pohjalta. Aiheesta uutisoi mm. TechCrunch