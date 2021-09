Maailman ensimmäinen maa otti bitcoinin käyttöön virallisena valuuttana: Näin se toimii käytännössä

Uutisoimme jo alkukesästä miten Keski-Amerikassa sijaitseva El Salvador suunnitteli ottavansa kryptovaluutta bitcoinin maan viralliseksi valuutaksi . Nyt tuo päätös on toteutunut ja El Salvadorista tuli maailman ensimmäinen maa, jossa kryptovaluutta on virallinen maksuväline.

El Salvadorilla ei ole ollut vuosikausiin enää omaa valuuttaa, vaan maassa on käytetty Yhdysvaltain dollareita maksuvälineenä. Yhdysvaltain dollari säilyy jatkossakin maan toisena virallisena valuuttana. Mutta jatkossa kansalaiset voivat maksaa ostoksensa puhelimeen asennettavan-kryptolompakon avulla.Käytännössä kyse on osittain parannuksesta aiempaan tilanteeseen: El Salvador on yksi niistä monista maailman maista, joissa valtaosalla kansalaisista ei ole lainkaan pankkitiliä. Pankkitilien puute on johtanut viimeisten parinkymmenen vuoden aikana hyvinkin erikosiiin ratkaisuihin muuallakin maailmassa: mm. useissa Afrikan maissa kännykkäoperaattorit käytännössä toimivat pankkien korvikkeina ja maksuliikenne on ollut mobiilisovellusten ja tekstiviestipohjaisten ratkaisujen varassa jo parin kymmenen vuoden ajan ennen mobiilimaksamisen nousua vauraissa länsimaissa.El Salvadorin hallinto on myös perustanut 150 miljoonan dollarin rahaston, jolla taataan tarvittaessa bitcoinien vaihto dollareiksi, mikäli kansalaiset haluavat vaihtaa toisesta maan virallisesta valuutasta toiseen.El Salvadorin bruttokansantuotteesta huikeat 20% pohjautuu ulkomailla asuvien elsalvadorilaisten sukulaisilleen lähettämiin rahalähetyksiin. Myös tuohon puoleen bitcoineihin siirtymisen toivotaan auttavan: ulkomaiset rahasiirrot ilman pankkitilejä ovat usein erittäin kalliita - ja vastaavasti kryptovaluutalla tehdyt siirrot ovat lähes ilmaisia.Asiasta uutisoineen CNBC:n mukaan bitcoineista tuli El Salvadorin virallinen valuutta tänään, 7.9.2021.