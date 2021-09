Arvostelu: Ninebot by Segway E22e -sähköpotkulauta - peruslauta peruskäyttöön

Sisältö

Ulkonäkö ja rakenne

Tekniset tiedot

Paino 13,5 kg Renkaat 9", täyskumiset Ulkomitat 116 x 42 x 117 cm(pituus, leveys, korkeus)

taitettuna: 119 x 42 x 36 cm Huippunopeus 20 km/h (lisäakulla 25 km/h) Kantama 22 km (valmistajan ilmoittama) Moottori 300W sähkömoottori Latausaika 3,5h (täysin tyhjästä täysin täyteen) Vesitiiviys rungolla IPX4 -suojaus (lue mitä IP-luokitukset tarkoittavat) Muuta valot edessä ja takana;

sähköinen etujarru, takana mekaaninen jalkajarru Hinta noin 400-450 euroa (tarkista päivän hinta täältä!)

Nopeus ja kiihtyvyys



yllä yhden pidemmän lenkin nopeuskäyrä - kuten näkyy, vauhti pysyy matka-ajossa varsin tasaisesti 20km/h tasossa

Paino ja kuljetettavuus

Vaatimaton kantama, nopea latautumaan



yllä ruutukaappaus otettuna ennen ja jälkeen 14km lenkin - tässä vaiheessa akku olisi riittänyt sovelluksen mukaan vielä noin 6km ajoon

Mäet ja vääntö

Ajaminen

Sovellus



asetuksista voidaan säätää sitä, miten paljon lauta kerää talteen vapaalla rullatessa energiaa



takavalon toimintaa voidaan ohjata sovelluksen kautta



vakionopeudensäädin voidaan kytkeä toimintaan sovelluksen kautta - jos se on saatavilla

Jarrut

Laatuvaikutelma

Muita havaintoja



vasemmalla oleva punainen vipu on sähköjarru, oikealla oleva vipu on puolestaan kaasu



etuvalo on kirkas ja osoittaa juuri oikeaan suuntaan





takavalon toimintaa voidaan säädellä sovelluksen kautta

Ninebot by Segway E22 vs E22e - mitä eroa?

E22e:ssä on pari heijastista enemmän kuin E22:ssa

E22e osaa kerätä jarrutuksessa syntyvää energiaa talteen, E22 ei - teoriassa tällä saadaan jokunen hetki lisää akkukestoa tietyissä tilanteissa

E22e voidaan säätää takana olevan jarruvalon näkyvyyttä, kun E22:ssa se on aina päällä oleva ajovalo

Yhteenveto

Plussat

Laatuvaikutelma on erittäin hyvä

Kauppakassikoukku

Nopea lataus

Renkaat ovat pehmeämmät kuin monissa muissa laudoissa

Kirkas ja tehokas ajovalo

Helppokäyttöinen

Suhteellisen helposti kannettavissa

Miinukset

Kehnohko kantama (alle 70kg kuskilla 20km)

Huippunopeus rajattu 20km/h tasoon (lisäakulla 25km/h)

Ei sovellu yli 80kg kuskille ilman lisäakkua

Vääntö ei riitä jyrkkiin mäkiin vähänkään painavammalla kuskilla

Tähdet

Lue myös

Ninebot by Segway on muutamassa vuodessa kasvanut sähköpotkulautojen markkinassa valtavaksi tekijäksi ja käytännössä skuuttien markkinat ovatkin nyt pitkälti Ninebotin ja kilpailijansa,, hallinnassa. Ja mikäpäs siinä, molemmat yhtiöt tekevät laadukkaita lautoja, jotka pyyhkivät yleensä lattiaa nimettömillä markettimerkeillä.Segway E22e on itse asiassa suora päivitys vuonna 2019 arvostelemaamme Ninebot by Segway ES2 -laudalle, joka oli tuolloin ensimmäinen laaja arvostelumme sähköpotkulaudoista.Ninebot by Segway E22e on monella tapaa tyypillinen keskihintainen sähköpotkulauta: se tarjoaa noin 20 kilometrin kantaman, sen kiihtyvyys on maltillista keskitasoa ja hintakin asettuu juuri siihen tyypilliseen keskihintaan, jota oikeista merkkilaudoista pyydetään.Ulkonäöllisesti Segway E22e ei erotu mitenkään massasta. Lauta on hillityn harmaa, sirohko ja kaikin puolin hyvin tavanomaisen skuutin näköinen.Sähkömoottori on integroituna eturenkaaseen, joten lauta on etuvetoinen, kuten valtaosa muistakin sähköpotkulaudoista.Takarenkaan päällä on lokasuoja, joka toimii myös mekaanisena jarruna.Ninebot by Segway E22e:ssä huippunopeus on rajoitettutasoon, vaikka Suomen tieliikennelainsäädäntö sallisi laudalla 25km/h nopeuden. Mielenkiintoisena piirteenä huippunopeus nousee mainittuun 25km/h tasolle mikäli lautaan hankitaan lisäakku.Kiihtyvyys on peruslaudan tasoa: mikään sähäkkä lähtijä Segway ei todellakaan ole, mutta kiihtyvyys on kevyemmällä kuskilla kuitenkin varsin joutuisaa ja vastaa monien vuokralautojen kiihtyvyyttä.Sekä kiihtyvyyteen että laudan nopeuteen voi vaikuttaa merkittävästi valitsemalla ajotilan tarjolla olevista kolmesta ajotilasta. Hitain ajotila on tarkoitettu käytännössä vain käveilöiden seassa ryömimiseen. Keskimmäinen ajotila rajoittaa huippunopeuden 15km/h tasoon ja hidastaa hieman kiihtyvyyttä. Spottitila kiihtyy nopeimmin ja saavuttaa laudan 20km/h huippunopeuden. Keskimmäistä tilaa suositellaan akun säästämiseksi, mutta omassa testikäytössämme käytimme käytännössä aina sporttitilaa sen paremman kiihtyvyyden ja huippunopeuden vuoksi.Segway E22e on sekä vaatimattoman huippunopeutensa että hieman tylsän kiihtyvyytensä vuoksi ehdottomasti lauta, jotakannata perheen teinille ostaa kaahailulaudaksi. Sen sijaan rauhallisempaa menoa arvostavalle laudan maltilliset nopeudet voivat sopia paremminkin.Lauta painaa itsessään 13,5 kg, joka on varsin maltillinen paino keskitason sähköpotkulaudalle.Segway taittuu näppärästi ilman isompaa kikkailua kahtia ja lautaa voi kantaa sen ohjaustangosta, jossa on latausliittimen kohdalla kevyesti pehmustettu alue kantamista varten. Laudan paino on juuri siinä rajoilla, että sitä viitsii vielä kuljettaa portaita pitkin muutaman kerrosvälin ja kantaa mukana myös julkisissa liikennevälineissä.Lauta on mielestämme hyvä kompromissi kuljetettavuuden ja muiden ominaisuuksien välillä: isompi akku nostaisi väistämättä laudan painoa ja taas nykyistä pienemmällä akulla laudan kantama olisi liian lyhyt suurimmalle osalle ostajista.Valmistaja lupaa laudalle 22 kilometrin kantamaa. Kevyellä kuskilla tuohon päästäänkin: omissa testeissämme noin 65 kg kuski sai ajettua laudalla 21km lenkin sporttitilaa käyttäen, tasaisessa maastossa ilman pysähdyksiä.Mutta kuten sähköavusteisissa kulkuneuvoissa aina, kuskin paino vaikuttaa kantamaan erittäin paljon. Jo 80 kg painavalla kuskilla sporttitilan kantama laskee 15 km tasoon ja tuota painavampi kaveri saa tyytyä reilun 10km kantamaan.Lisäksi kiihdytysten ja jarrutusten määrä sekä matkalla olevat mäet muuttavat kantamaa merkittävästi.Kantaman osalta lauta onkin pettymys: jos kuski on kevyt, sen 20km kantama riittänee valtaosalle ostajista, mutta vähänkään isompi kuski pettyy laudan akkukestoon pahasti. Käytännössä yli 80kg kuljettajalle laudasta ei juurikaan iloa ole, elleivät ajolenkit ole todella lyhyitä.Lisäakulla tietysti ongelma ratkeaa, mutta lisäakku maksaa tällä hetkellä lähes 200 euroa.Hyvänä puolena mainittakoon kuitenkin se, että Segway E22e on todella ripeä latautumaan. Sen mukana toimitetaan läppärin laturia muistuttava laturi, jolla lauta latautuu täysin tyhjästä aivan täyteen 3,5 tunnissa, joka on todella hyvä saavutus keskitason sähköpotkulaudoissa.Lataus tapahtuu kytkemällä laturin johto laudan ohjaustangon keskeltä löytyvään latausliittimeen.Valitettavasti Segway E22e jättää pahasti toivomisen varaa väännön osalta. Alle 70 kg kuskin lauta vielä hinaa suhteellisen reipasta tahtia mäkien päälle, mutta jyrkemmissä mäissä vauhti hyytyy kevyelläkin kuskilla turhankin nopeaan tahtiin.Raskaampi kuski (ilman lisäakkua) ei laudan kanssa jyrkempiä mäkiä onnistu kiipeämään mitenkään.Lautaa arvioitaessa tärkeintä on kuitenkin se itse ajaminen. Siinä Ninebot by Segway E22e on varsin miellyttävä tapaus: laudalla ajaminen on todella kivaa.Vaikka laudassa onkin käytössä täyskumirenkaat, on niitä kehitetty eteenpäin sitten edellisen sukupolven Segwayn lautojen: kaksoisvaimennettu kumiseos renkaissa ottaa pahimmat tärinät pois, vaikkakaan ilmatäytteisten renkaiden pehmeyteen ei tietenkään laudan kanssa päästä. Maastoon tällä laudalla ei kuitenkaan kannata lähteä ajelemaan ja myös mukulakivikaduilla ajelua kannattaa välttää.Lisäksi skuutti on miellyttävän tasapainoinen ja jopa unettavan helppo ajettava: se pitää suuntansa ja on erittäin vakaa kaikin puolin.Valitettavasti vaatimaton kantama verottaa laudalla ajamista ikävän paljon: vähänkään pidemmillä ajomatkoilla syntyy nopeasti stressi siitä, kestääkö laudan akku perille asti.Segwayn asetuksia säädetään sovelluksen kautta. Sovellus ei valitettavasti ole saatavilla suomeksi, joten aavistuksen verran englantia pitää tämän laudan kanssa osata. Sovellus on saatavilla sekä iPhonelle että Androidille.Sovelluksen kautta voidaan muuttaa mm. KERS-asetuksia eli sitä, miten nopeasti lauta jarruttaa ja kerää liike-energiaa talteen. Lisäksi mm. ohjelmiston päivitys tehdään sovelluksen kautta.Mitään ihmeempiä asetuksia laudalle ei sovelluksen kautta tarvitse tehdä, mutta sen kautta lauta voidaan myös lukita elektronisesti.Mielenkiintoisena yllätyksenä sovellus päivittyi kesän lopulla ja palautti takaisin käyttöön aiemmin päivityksen yhteydessä poistetun vakionopeudensäätimen.Jarruja on tarjolla kaksi: mekaaninen takajarru, joka toimii painamalla jalalla takarenkaan lokasuojaa sekä sähköinen etujarru, joka käyttää eturenkaan sähkömoottoria jarrutuksen apuna.Lisäksi sovelluksen kautta voidaan säätää sitä, miten nopeasti lauta jarruttaa kun kaasukahvasta päästetään irti: käytännössä on siis liike-energian talteenotto eli KERS. Tehokkaimmalla asetuksella lauta jarruttaa varsin nopeasti jo kaasusta irti päästämällä.Ninebot by Segway E22e on kaikin puolin laadukkaasti rakennettu lauta. Mikään kohta laudassa ei nitise eikä repsota ja tässä suhteessa lauta on miellyttävä poikkeus moneen ns. markettilautaan verrattuna. Myös parin vuoden takaiseen Segway ES2 -testiimme nähden viimeisetkin laatuongelmat on selkeästi saatu ratkaistua E22e -mallin osalta.Ainoa laatuvaikutelmaa hieman heikentävä piirre oli latausliittimen suojakotelo, jota oli todella vaikea saada pysymään paikoillaan - täsmälleen samaa ongelmaa oli myös pari vuotta aiemmin testaamassamme Ninebot by Segway ES2 -laudassa, joten tämä pieni, mutta ärsyttävä ongelma on periytynyt myös uudempaan painokseen samasta laudasta.Pienestä kauneusvirheestä huolimatta lauta on siis todella laadukasta työtä - kuten tietysti sopii olettaakin, kun kyseessä on yksi alan suurimmista valmistajista.Jo aiemmin ohimennen mainittu eestaas sekoilu vakionopeudensäätimen kanssa oli todella erikoista. Jälleenmyyjien sivuilla laudan kohdalla usein mainitaan, että siinäole vakionopeudensäädintä.Mutta laudassa alkukesästä sellainen oli. Sitten softapäivitys tuli ja ominaisuus poistui. Ja elokuussa tuli uusi softapäivitys ja ominaisuus palasi takaisin. Kyseessä on ilmeisesti jonkinlainen vääntö, jossa taustalla on mm. Saksan lainsäädäntö, jossa vakionopeudensäätimet ovat kiellettyjä skuuteissa.Pirikelloa laudassa ei ole, vaan sellainen pitää Suomen lain mukaan hankkia lautaan erikseen.Näppärä lisä on myös runkoputkessa kiinteästi oleva, varsin jykevä koukku ostoskasseille: koukku oli todella kätevä varuste testijaksomme aikana.Selkeä nopeusnäyttö näyttää yhdellä vilauksella sen hetkisen nopeuden, käytössä olevan ajotilan sekä jäljellä olevan akun varauksen.Valot löytyvät laudasta sekä edestä että takaa ja niiden päällä olemista voi säätää suoraan laudan ainoalla ohjainpainikkeella. Lisäksi sovelluksen kautta voi säätää sitä, miten takavalo toimii jarrutettaessa ja ajettaessa.Käytännössä E22 ja E22e ovat sama lauta: testissämme ollut E22e on näistä kahdesta hieman parempi versio, mutta eroja näiden kahden mallin välillä on äärimmäisen vähän:Kaikilta muilta osin laudat ovat täsmälleen samat, joten tässä arvostelussa tehdyt havainnot pätevät sellaisenaan molempiin malleihin.Ninebot by Segway E22e on monelta osin täydellisen keskiverto sähköpotkulauta, niin hyvässä kuin huonossakin.Se on keskihintainen, sen kantama on heikompaa keskitasoa, sen kiihtyvyys on keskitasoa ja sen painokin on keskitasoa. Ainoat poikkeukset tähän keskimääräisyyteen tulevat huippunopeudesta, joka on 5km/h vähemmän kuin suurimmassa osassa muista laudoista - sekä akun latausnopeuteen, joka on selkeästi parempi kuin monissa muissa peruslaudoissa.En missään nimessä suosittele ostamaan Segway E22e:tä teinin "kaahauslaudaksi", sillä se on sellaiseen käyttöön aivan liian hidas ja tylsä.Myöskään isommat kuskit eivät tästä laudasta hirvittävästi saa irti: käytännössä yli 80kg painavan kuskin on pakko hankkia lautaan 200 euroa lisää maksava lisäakku - ja tuolla hinnalla (lauta + lisäakku) kannattaa jo melkein harkita arvokkaampaa lautaa.Mutta kaupungissa 5-7 km yhdensuuntaisia työmatkoja kulkevalle kevyelle (alle 70kg) kuskille Segway E22e on näppärä ja erittäin laadukas kulkuväline.Tähtiä on pakko tiputtaa kehnohkon kantaman vuoksi. Lisäksi lisäakku on lähes välttämätön, jos kuskilla on painoa yli 80kg. Myös ihmeellinen edestakainen vääntö vakionopeudensäätimen osalta vaikuttaa hieman laskevasti arvosanaan